Se še spomnite Sanje Doležal? Zgodaj je pokopala moža, zdaj je spregovorila o tem

Hrvaška glasbenica Sanja Doležal je gostovala na srbski televiziji Pink v oddaji Premiera v sklopu rubrike »Težko nam je«. Doležalova je novinarki pripovedovala o obdobju iz leta 2012, ko je nenadoma izgubila moža Nenada Šarića, ki je v 65. letu starosti umrl zaradi možganske kapi, in je ostala sama z otrokoma, piše Index.

»Bila sem mama in oče. Prvi mesec sem živela v megli, nato sem nekaj let delovala kot robot. Nisem se zavedala, da moram zaščititi svojo psiho, in sem se osredotočila samo na otroka. Takrat sem si želela, da bi lahko sama prevzela vso bolečino, ki sta jo otroka občutila. Pozneje mi je prijateljica psihologinja povedala, da morajo otroci sami preživeti bolečino,« je povedala Sanja.

Prvi koncert 40 dni po smrti

»Ni bilo lahko. Ne vem, kako sem zdržala. Prvi koncert sem imela 40 dni po moževi smrti v Brežicah v Sloveniji. V časopisih so bili naslovi, da kako lahko poje, če je pa pravkar moža pokopala. Zaradi takšnih naslovov sem bila prizadeta,« je dejala.

»To, da si danes ljudje jemljejo pravico in vsepovprek komentirajo na družbenih omrežjih, je res bolno. Niti te ne poznajo in nimajo pravice komentirati,« je poudarila.

Urednica jo je prizadela

Na vprašanje, kdaj se je v življenju počutila nezaščiteno, je rekla, da takrat, ko je delala na hrvaški televiziji HRT. »Bilo je nekaj let po moževi smrti. Ko sem prišla na HRT, me je neka urednica vprašala: 'S kom si spala, da si lahko prišla sem?' Okamnela sem, prišla domov in se izjokala. Tega sinu nisem smela povedati, ker bi ji verjetno razbil glavo. Če bi bil mož še živ, urednica tega zagotovo ne bi rekla. To je bil tudi edini trenutek v življenju, ko sem se počutila nezaščiteno,« je rekla.

Spomnimo, Sanja je bila med letoma 2013 in 2016 ena od voditeljic oddaje Dobro jutro, Hrvatska na HRT. Pevka je na Pinku še povedala, da bi zdaj ravnala drugače in bi po izgubi moža takoj poiskala strokovno pomoč in se s tem ne bi ukvarjala sama.

»Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi v istem trenutku poiskala pomoč, tako zase kot za otroka. Ne sramujte se tega,« je dejala. Spregovorila je tudi o svoji mladostni ljubezni, tragično preminulem košarkarju Draženu Petroviću, o katerem trenutno snemajo film, v njem pa bo nastopila tudi ona.