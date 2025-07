Se še spomnite Erin Brockovich? To počne danes

Rdečelasi filmski zvezdnici Julii Roberts je film Stevena Soderbergha o ženski, ki je odigrala glavno vlogo v pravnem primeru proti podjetju Pacific Gas & Electric Company (PG&E), prinesel oskarja za glavno žensko vlogo, resnična junakinja pa je čez noč okusila svetovno slavo, pa tudi njene temne plati.

Imamo moč, da premaknemo stvari. V to bom verjela do konca življenja.

Danes 65-letna ameriška pravna asistentka, zagovornica potrošnikov in okoljska aktivistka Erin Brockovich je z odvetnikom Edom Masryjem (v filmu ga je upodobil Albert Finney) PG&E leta 1993 postavila pred sodišče zaradi onesnaženja podtalnice v Hinkleyju v Kaliforniji. Odkrila je, da je podjetje v neobložene bazene za odpadno vodo izpuščalo kancerogeni šestvalentni krom, dodatek, ki so ga uporabljali za preprečevanje rjavenja kovin v hladilnih stolpih. Ta je pronical v podtalnico, zaradi posledic onesnaženja pa so prebivalci množično zbolevali za rakom in drugimi boleznimi. Primer se je tri leta pozneje končal z zgodovinsko poravnavo: podjetje je prizadetim prebivalcem Hinkleyja izplačalo kar 333 milijonov dolarjev odškodnine.

Julia Roberts je za vlogo Erin Brockovich prejela oskarja za glavno žensko vlogo. Albert Finney je igral odvetnika Eda Masryja. FOTO: Universal Pictures

S primerom je zaslužila 2,5 milijona dolarjev, a denar je hitro skopnel. Milijon so pobrali davki, z drugim si je kupila vilo, vendar je ta zaradi strupene plesni potrebovala obsežno (in drago) prenovo. Štirideset tisoč dolarjev odpravnine je izplačala bivšemu fantu, četrt milijona dolarjev pa porabila za plačilo odvajanja od drog za svoja dva starejša otroka, ki se po njenih besedah nista najbolje znašla, ko je njuna mama zaslovela. »Moji otroci niso bili navajeni na takšen dom, kot smo ga kar naenkrat imeli. Obogateli smo čez noč in naše življenje se je nenadoma začelo vrteti z bliskovito naglico. Počutila sem se krivo, ker me zaradi nenehnega dela ni bilo ob njih, zato sem jim vedno le dajala, dajala, dajala,« je leta 2001 razkrila za Guardian.

S partnerjem Georgeem, ki ga je v filmu upodobil Aaron Eckhart, se je razšla kmalu po premieri filma, pozneje pa je umrl zaradi tumorja na možganih. Erin Brockovich se še vedno ukvarja z aktivizmom in opozarja na težave zaradi industrijskega onesnaževanja in podnebnih sprememb. Leta 2013 je postala babica in bralcem revije People zaupala, da je to povečalo njeno željo po boju za boljši svet. Leta 2020 je napisala knjigo o pomenu čiste pitne vode.

»Ko bodo ljudje vedeli, bodo delali bolje in se bodo dvignili. Imamo moč, da premaknemo stvari. V to bom verjela do konca življenja,« je povedala ob izidu knjige. Marca je postala ambasadorka dobrodelne organizacije Made By Dyslexia. Tudi sama ima disleksijo in poudarja: »Če dislektikov ne odkrijemo, bodo naši najbistrejši ljudje spolzeli skozi razpoke naše družbe.«