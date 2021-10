Še ljubezenske aplikacije jo zavračajo

Alicia Silverstone in Christopher Jarecki sta bila skupaj od njenega 21. leta, ko sta 1997. drug ob drugega trčila pred kinom in začela pisati ljubezensko pravljico. Premišljeno in prav nič zaletavo, saj sta se poročila po šele sedmih skupnih letih, šest let pozneje pa ljubezen okronala s prihodom sinka Beara.

Njuni ljubezni je odklenkalo po 21 letih. FOTO: Wenn

A čeprav se je zdelo, da bo njuna ljubezen obstala, sta pred tremi leti šokirala javnost, ko sta podpisala ločitvene papirje. Hollywoodska lepotička se je tedaj prvič v odraslem življenju in po dobrih 20 letih spet znašla na trgu samskih in že hitro začela spoznavati, da je iskanje ljubezni v teh časih vse prej kot lahko. Po zgledu stanovskih kolegic, kot sta Sharon Stone in Drew Barrymore, se je za novim moškim svojega življenja začela ozirati s pomočjo aplikacij za zmenke, a doživela hladen tuš zavrnitve. A ne s strani moških, ampak aplikacije, ki jo je blokirala. Kar dvakrat!

Ni se ji bilo lahko spet vreči v vode zmenkarij. Ne le ker se je od poznih 90. let v teh sferah marsikaj spremenilo, saj se je lov na ljubezen večinoma preselil na splet, še dodatno jo je pri tem oviralo njeno zvezdniško ime. Ni se želela pretirano izpostaviti, zato se je v eno spletnih aplikacij prvič prijavila z lažnim profilom. »A so me z aplikacije nato kaj hitro izbrisali in me blokirali,« je priznala svoj neslavni vstop v svet spletnih zmenkov. A ji to ni vzelo poguma, »slišala sem, da se tega poslužuje tudi Sharon Stone, zato sem se spet prijavila. Tokrat s svojim imenom in sliko. Če zmore to Sharon, zmorem tudi jaz!«

Za ta korak je sicer potrebovala kar dobro mero poguma, kar pa se ji je poplačalo. Dobila je zmenek! »Na dan zmenka sem se spet želela prijaviti v svoj profil. Potrebovala sem informacije, kje in kdaj se dobim s tem moškim. A sem bila (spet) zablokirana. Revež, gotovo je mislil, da sem ga pustila na cedilu.«

Ljubezenska aplikacija jo je dvakrat zavrnila. Enkrat z lažnim profilom, drugič, ko se je prijavila s pravim imenom. Toda zvezdnici to ni uničilo volje, nedavno se je prijavila na spletno stran za zmenkarije bumble. »Odličen vir spoznavanja novih ljudi je. Prej sem nekajkrat šla tudi na spoznavne dogodke, a sem bila precej razočarana. Večina se ni posvečala ljudem, raje so zrli v svoje telefone,« je dejala in še dodala, da spoznava, da so ljubezenske aplikacije in strani za zmenke samskim odprle morje novih možnosti.

3 leta je že samska.

»Ustvarjajo upanje. Slišala sem že veliko lepih zgodb. Iskanje partnerja prek spleta je podobno, kot če bi šla v bar, a bolj učinkovito.« Čeprav sama še čaka, da tako sreča svojo drugo polovico.