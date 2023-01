Se Liz Hurley sploh stara?

Prelestna manekenka in igralka jih šteje že 57, a po fotografijah sodeč bi ji lahko mladosten videz in vitalnost zavidala marsikatera mladenka. Liz Hurley od novega leta preplavlja instagram, kjer ji sledi kar poltretji milijon oboževalcev, z utrinki iz zasebnega življenja, zvezdnica pa, kot kaže, že več tednov počitnikuje na Maldivih, od koder v svet pošilja svojo dih jemajočo podobo v bikinkah.

Sin edini moški v njenem življenju

Darilo bogov, komentirajo mnogi.

Britanska lepotica je novo leto pričakala v družbi 20-letnega sina Damiena in neznanega prijatelja, kljub številnim posnetkom z zabav in izletov pa seveda najbolj pritegujejo tisti, za katere se je Hurleyjeva skoraj povsem slekla. Na fotografijah in tudi videoposnetkih igrivega plesa v sinje modrih plitvinah ponosno razkazuje serijo izzivalnih kopalk, ali jih je oblikovala sama, pa ni razodela; Hurleyjeva se namreč zadnje desetletje poigrava tudi z modnim ustvarjanjem, pred časom je tako ustvarila tudi odmevno kolekcijo za špansko blagovno znamko Mango. Kakor koli že, pohval pod objavljenimi posnetki ne primanjkuje, mnogi jo opevajo kot darilo bogov ali pa žensko, ki se preprosto ne stara.

Kljub številnim oboževalcem pa poželjiva Liz, kot kaže, še naprej ostaja samska. Sin Damien je vsaj uradno za zdaj edini moški v njenem življenju, lani pa jo je hudo pretresla smrt nekdanjega zaročenca. Shane Warne, avstralski igralec kriketa, s katerim sta se razšla 2013., je marca lani namreč umrl nenadne smrti. Liz je bila štiri leta poročena z indijskim mogotcem tekstilne industrije Arunom Nayarjem, tabloidi pa so bili pred tremi desetletji povsem obsedeni z lepotico, ko je bila v zvezi z igralcem Hughom Grantom, s katerim sta še danes v tesnih prijateljskih odnosih. Damien je plod njenega razmerja z ameriškim poslovnežem Stevom Bingom.