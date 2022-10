Še kamen bi zajokal: Poglejte, kaj počne srbski predsednik, medtem ko se drugi voditelji družijo (VIDEO)

Države EU in njihove sosede od Britanije do Turčije so se sestale v Pragi, da bi razpravljale o skupnih problemih, povezanih z varnostjo in energijo, in ostalih posledicah ruske invazije na Ukrajino.

Medtem ko so se družili turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, žena azerbajdžanskega predsednika Mehriban Alijeva, francoski predsednik Emmanuel Macron in madžarski premier Viktor Orban, je srbski predsednik Aleksandar Vučić v ozadju osamljen tipkal po telefonu.

Srbski predsednik je le občasno dvignil pogled.

Posnetek je postal spletna uspešnica.