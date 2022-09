Se je Andrew zarotil proti Charlesu in sodeloval s pokojni Diano?

Prepad med bratoma, princem Andrewom in zdajšnjim kraljem, Karlom III., naj bi bil še veliko večji, kot je javnost do zdaj domnevala. Kot razkriva biografinja in pisateljica Angela Levin, naj bi si vojvoda Yorški že desetletja prizadeval starejšemu bratu onemogočiti zasedbo britanskega prestola, pri tem pa naj bi sodeloval z nekdanjo ženo Sarah Ferguson in pa celo pokojno Diano!

Zarota naj bi izvirala že iz osemdesetih let minulega stoletja, ko sta se obe kraljičini snahi, tako Diana kot Fergie, s svojeglavostjo in neukročenostjo že pošteno upirali mogočni ustanovi, Andrew pa je bil menda edini modrokrvni, ki je soglašal z njunimi pogledi na monarhijo. Trojica si je bila enotna tudi v prepričanju, da je princ Charles neprimeren za bodočega vladarja in da je treba storiti vse, da se mu onemogoči naskok na prestol. Trmasti in po mnenju mnogo poznavalcev nadvse razvajeni Andrew naj bi tako redno lobiral pri materi in jo prepričeval, naj vendarle premisli o izbiri svojega naslednika in naj še pravočasno prepreči napačno potezo, ki lahko monarhijo potisne v katastrofo. Za bodočega vladarja da je treba čim prej usposobiti princa Williama, če pa bi bil ta ob kraljičini smrti še mladoleten, bi ga kot regent lahko podpiral sam Andrew. Kritiki sicer ocenjujejo, da je bil to le še eden v vrsti poskusov vojvode Yorškega, da se dokoplje do prestola, bolestno ljubosumje pa naj bi izviralo že iz otroštva. Spet drugi namigujejo, da Andrew ni bil edini, ki je dvomil o Charlesovih sposobnostih, tudi sama kraljica naj bi se nekaj časa poigravala z zamislijo, da bi spremenila nasledstveni red, a se je nazadnje odločila, da bo, kakor vedno, sledila tradiciji.

Prezir do starejšega brata se je z leti le še krepil, vrhunec pa je dosegel konec devetdesetih, ko je Charles tudi javno priznal Camillo za svojo izbranko in jo nazadnje popeljal pred oltar. Andrew naj bi svakinjo nenehno blatil pred kraljico in jo označeval za nevredno zaupanja, sam pa si je nazadnje skopal jamo z obtožbami o vpletenosti v spolne škandale in nasilje, za katerimi je stal že pokojni Jeffrey Epstein. Vojvoda Yorški naj bi občutil srd družine že zaradi prijateljstva z zdaj že pokojnim pedofilom, obtožbe, da je zlorabljal in posiljeval tudi sam, pa so preostale kraljeve, z Elizabeto II. na čelu, spodbudile, da Andrewa kar najbolj oddaljijo od družine, mu odvzamejo udobje, ki ga prinaša življenje na dvoru, in ga razrešijo vseh dolžnosti in nazivov.

Knjiga razkriva tudi prezir princa Andrewa do nove svakinje. FOTO: Slexp880/Getty Images

Pri gonji naj bi bil najglasnejši ravno zdajšnji kralj, da bosta brata kdaj zakopala bojno sekiro, pa ni več možnosti, napoveduje Angela Levin v novi knjigi, ki se osredotoča na novo kraljico ženo. Camilla: Od izobčenke do kraljice žene (Camilla: From Outcast to Queen Consort) je naslov najnovejšega dela priljubljene avtorice, ki je leta 2015 spisala že zgodbo o Williamu in Kate, tri leta pozneje pa še o princu Harryju.