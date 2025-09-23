  • Delo d.o.o.
Nov škandal v britanski kraljevi družini: na dan prišla resnica o odnosu vojvodinje z Jeffreyjem Epsteinom

Sarah Ferguson, vojvodinja Yorška je zaradi povezav z obsojenim pedofilom izgubila več pokroviteljskih vlog.
M. Fl.
 23. 9. 2025 | 09:25
 23. 9. 2025 | 09:54
A+A-

Sarah Ferguson je po tem, ko je prišlo na dan, da je leta 2011 Jeffreyju Epsteinu poslala e-pošto, v kateri se mu je opravičila, ker se je javno odrekla njegovemu prijateljstvu, izgubila pokroviteljsko vlogo v več dobrodelnih organizacijah.

22. septembra je otroški hospic Julijina hiša objavil, da se zaradi razkrite vsebine omenjene e-pošte razhaja s 65-letno vojvodinjo Yorško.

»Po informacijah, ki so bile glede dopisovanja vojvodinje Yorške z Jeffreyjem Epsteinom razkrite ta konec tedna, je Julijina hiša sprejela odločitev, da ni primerno, da bi ostala pokroviteljica naše organizacije.

O tej odločitvi smo vojvodinjo obvestili in se ji zahvalili za njeno dosedanjo podporo,« je zapisano v uradni izjavi, ki so jo poslali reviji People.

Tiskovni predstavnik vojvodinje ni komentiral njenega statusa v Julijini hiši, vendar je za People podal izjavo glede razkritja e-pošte:

»Vojvodinja je že pred leti izrazila obžalovanje glede svoje povezanosti z Epsteinom in kot vedno so njene prve misli namenjene njegovim žrtvam.

Tako kot mnogi drugi je bila tudi ona žrtev njegovih laži. Ko je izvedela za obseg obtožb proti njemu, je z njim prekinila vse stike in ga tudi javno obsodila, kar je privedlo do tega, da ji je grozil s tožbo zaradi obrekovanja, ker ga je povezala s pedofilijo.

Od tega, kar je takrat povedala, se ne distancira. To e-pošto je poslala v kontekstu nasveta, ki ji je bil dan, da pomiri Epsteina in utiša njegove grožnje.«

Kasneje istega dne so še druge dobrodelne organizacije: Fundacija za raziskave alergij Natasha (Natasha Allergy Research Foundation), Dobrodelna organizacija za otroško pismenost (Children’s Literacy Charity), Sklad za pomoč mladim z rakom (Teenage Cancer Trust) in Preprečevanje raka dojke (Prevent Breast Cancer) sporočile, da vojvodinja Yorška ne bo več njihova pokroviteljica, navaja BBC.

Poleg tega je tudi Britanska fundacija Srce (British Heart Foundation) potrdila, da Sarah Ferguson ne bo več njihova ambasadorka.

Kaj se je zgodilo?

To sledi poročanju časopisov The Sun in The Mail on Sunday z dne 20. septembra, ki sta razkrila, da je vojvodinja Yorška, javnosti znana kot Fergie,  leta 2011 Epsteinu poslala čustveno sporočilo, v katerem ga je označila za zvestega, radodarnega in vrhunskega prijatelja njej in njeni družini.

Sporočilo je bilo poslano le nekaj tednov po tistem, ko je v intervjuju izrazila obžalovanje, da je od njega sprejela denar, in obljubila, da z njim nikoli več ne bo imela stikov.

Posledice spornih dejanj

Sarah Ferguson je bila med letoma 1986 in 1996 poročena s princem Andrewom. Skupaj imata dve hčerki: 37-letno princeso Beatrice in 35-letno princeso Eugenio.

Princ Andrew se je novembra 2019, po razvpitem BBC-jevem intervjuju glede njegovih povezav z Epsteinom, ki je avgusta istega leta umrl v zaporu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb spolne trgovine in zarote, umaknil kot aktiven član kraljeve družine.

Marca 2011 je Sarah Ferguson za London Evening Standard izjavila, da je bilo sprejetje okoli 20.000 dolarjev, ki jih je Epstein nakazal njeni nekdanji asistentki, velika napaka.

»Osebno in v svojem imenu globoko obžalujem, da je Jeffrey Epstein kakorkoli sodeloval z menoj. Gnusi se mi pedofilija in vsakršna spolna zloraba otrok in vem, da je bila to izjemno napačna presoja z moje strani. Zelo mi je žal. Ko bo mogoče, bom denar vrnila in z njim ne bom nikoli več v stiku,« je dejala.

»To, kar je storil, je bilo narobe in je bil zaradi tega upravičeno zaprt. Nikoli več nočem imeti opravka z njim. Globoko obžalujem. Kolikokrat naj to še poudarim?«

Le nekaj tednov po teh izjavah pa je vojvodinja Epsteinu poslala opravičilo.

Po poročanju časopisa The Sun je Fergie 26. aprila 2011 zapisala:

»Kot veš, v povezavi s teboj absolutno nisem uporabila besede pedofil. Vem, da si se počutil strašno izdanega z moje strani. In moram se ti ponižno opravičiti, tebi in tvojemu srcu.

Vedno si bil zvest, radodaren in vrhunski prijatelj meni in moji družini. Danes se ti opravičujem, ker nisem odgovorila na tvojo pošto ali ti pisala. Od strahu sem bila prikovana na posteljo.

Bila sem paralizirana. Dali so mi jasna navodila, naj nimam nobenega stika s teboj, niti osebnega niti prek e-pošte, saj bi s tem povzročila dodatne težave tebi, vojvodi in sebi. Bila sem strta in izgubljena. Prosim, razumi. Nisem hotela še enkrat prizadeti Andrewa. Bila sem preplavljena s strahom. Žal mi je.«

The Sun še piše, da naj bi prijateljica Fergie povedala, da je to e-pošto napisala, potem ko ji je Epstein začel groziti s pravnimi postopki.

BBC pojasnjuje, da je Fergie postala pokroviteljica Julijine hiše leta 2018, vendar so njeno ime medtem že odstranili z njihove spletne strani.

Julijina hiša je dobrodelna organizacija, ki ponuja podporo družinam smrtno bolnih otrok ter upravlja hospice v Dorsetu in Wiltshiru. Med drugimi znanimi pokrovitelji sta tudi režiser Guy Ritchie in igralka Trudie Styler.

