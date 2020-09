Še en Potterjev tematski park

Odprli bodo tudi Bradavičarko

REUTERS PICTURES J. K. Rowling se je v devetdesetih komajda prebijala iz meseca v mesec. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

6000

obiskovalcev na dan je pritegnil londonski park.

Čarovnije ni nikoli dovolj, vpijejo oboževalci Harryja Potterja na Japonskem, kjer ima mladi čarodej veliko oboževalcev. Po uspehu tematskega parka v Osaki so sklenili odpreti še eno zabavišče v Tokiu, sicer pa si lahko ljubitelji franšize dajo duška tudi v Orlandu na Floridi in v Hollywoodu ter seveda v Londonu.V Tokiu bo Potter vihtel čarovniško paličico že leta 2023, tematski park pa se bo raztezal na površini kar 30.000 kvadratnih metrov. Oboževalcem se obeta veliko zabave in napetih doživetij, lahko pa si bodo ogledali tudi zakulisje nastajanja priljubljenih filmov, v katerih so blesteliin. Sprehodili se bodo lahko tudi po znameniti čarovniški šoli Bradavičarki in prisluhnili kateri od zanimivih učnih ur ter po živahni Prečni ulici in si kupili kakšen čarovniški pripomoček.Oboževalci že težko pričakujejo odprtje tematskega parka, obenem pa upajo, da jim ne bo doživetja zagrenil novi koronavirus. Prvi park, posvečen mlademu čarodeju, Making of Harry Potter, so odprli leta 2012 blizu Londona, do začetka pandemije pa je privabil tudi 6000 obiskovalcev na dan. Virus je tako premagal čarovnijo, a v Tokiu so prepričani, da bo do leta 2023 svet že dihal svobodno in brez strahu pred okužbo.Spomnimo, pisateljica, po zaslugi čarodeja je danes ena najbogatejših Britank, se je slovite zgodbe domislila že leta 1990 med vožnjo z vlakom. Takrat je delala pri organizaciji Amnesty International, pisanje knjige pa je potekalo počasi zaradi selitve na Portugalsko, menjave službe, materine bolezni in njene smrti ter ločitve od moža in statusa samohranilke, zaradi česar se je komajda prebijala iz meseca v mesec in zapadla tudi v depresijo.Založbe so knjigo sprva zavračale, predvsem zaradi izjemne dolžine, po objavi Harryja Potterja in kamna modrosti 1997. pa se je začela avantura, ki je zaznamovala prelom tisočletja in Rowlingovi prinesla svetovno slavo ter nepopisno bogastvo. Zadnji, sedmi roman o Harryju Potterju je izšel leta 2007, že prej pa se je začela filmska franšiza, ki je rodila osem uspešnic. Rowlingova se je vmes izkazala tudi kot pisateljica napetih romanov za odrasle, producentka in scenaristka.