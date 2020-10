Se bosta Harry in Meghan vrnila za božič? Tako pravita ...

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle po selitvi z Otoka polno uživata življenje na svojoem novem domu v Santa Barbari. Kot kaže, sta v Kaliforniji, povsem izklopila življenje na britanskem kraljevem dvoru, in kot kaže, bo še nekaj časa tako.



Kot je poročal Vanity Fair, se namreč Susseška tudi za božične praznike še ne bosta vrnila na Otok, saj menda, tako trdi vir, ki jima je blizu, se za to še ne čutita pripravljena.



»V tem trenutku zares uživata v svojem novem življenju, na novem domu v Kaliforniji. Za zdaj še nimata načrtov, da bi se v Veliko Britanijo vrnila za božič,« je za ameriško revijo zatrdil vir in še dodal, da, četudi se je odnos med Harryjem in njegovim bratom izboljšal, to nikakor ne bi bilo sproščeno in udobno skupno praznovanje božiča.



Že lani so se Harry, Meghan in njun sin Archie za praznike podali v Kanado, kjer so praznovali skupaj z Meghanino mamo Dorio, tudi letos pa bodo očitno manjkali pri skupnem kraljevem praznovanju božiča.