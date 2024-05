Schumacherjeve ure za štiri milijone evrov

Družina legendarnega voznika formule ena Michaela Schumacherja je s prodajo osmih ur iz njegove bogate zbirke na dražbi zaslužila štiri milijone švicarskih frankov (nekaj čez štiri milijone evrov). Najvrednejši merilec časa je bila unikatna ura družbe F. P. Journe, verjetno iz leta 2004, ki so jo pri švicarsko-francoski urarski družbi naredili ekskluzivno za Schumacherja. V torek zvečer jo je dražbena hiša Christie's v Ženevi prodala za poldrugi milijon evrov.

Ura vagabondage z rdečo številčnico ima vrisanih sedem simbolov za sedem Schumacherjevih naslovov svetovnega prvaka in posvetilo nekdanjega vodje ekipe Ferrari Jeana Todta, ki je dirkaču uro podaril za božič 2006. Enega od Schumacherjevih rolexov so prodali za 320.000 evrov, personalizirano uro znamke Audemars Piguet pa za 422.000 evrov. Še pet ur znamke F. P. Journe, ki so jih prodajali v kompletu, pa je prineslo več kot 1,6 milijona evrov.

F. P. Journe vagabondage je dosegla vrednost poldrugi milijon evrov.

Na dražbi je bilo prodanih še več predmetov iz Schumacherjeve zbirke. Škatlica, v kateri je legendarni dirkač in strastni zbiratelj hranil ure znamke F. P. Journe, je lastnika zamenjala za 15.000 frankov. Schumacherjeve ure so bile prodane v širši dražbi redkih ur: najvišjo ceno je dosegla ura znamke Patek Philippe, za katero je anonimni kupec odštel dva milijona evrov in pol.

»Uspeh dražbe dokazuje strast mednarodnih zbirateljev do teh izjemnih izdelkov. Iskreno se zahvaljujemo prodajalcem in družini Schumacher, ki nam je zaupala izjemno lastnino Michaela Schumacherja,« je po dražbi izjavil Rémi Guillemin, vodja Christiejevega oddelka za redke ure. Dražba je potekala z enodnevno zamudo zaradi varnostnega incidenta, ki je pred enim tednom sesul Christiejevo spletno stran in druge informacijske sisteme.

Komplet ur znamke F. P. Journe za več kot 1,6 milijona evrov

Zdravstveno stanje Michaela Schumacherja pa še kar ostaja skrivnost. Legendarni dirkač se je hudo ponesrečil na smučanju leta 2013. Od takrat se ni več pojavil v javnosti, družina pa skrbno skriva podatke o njem.

Personalizirana ura znamke Audemars Piguet