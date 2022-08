Schumacherjeva žena po obtožbah, da laže, v solzah: Michaela pogrešam vsak dan

Corinna Schumacher, žena Michaela Schumacherja, se je po obtožbah, da je več let lagala o njegovem zdravstvenem stanju, prvič pojavila v javnosti. V spremstvu hčerke Gine se je udeležila slovesnosti Motorworlda, na kateri je v imenu moža prevzela nagrado zvezne dežele Severno Porenje in Vestfalija, ki si jo je prislužil s humanitarnim delom. Ko je spregovorila o njegovem zdravstvenem stanju, se je razjokala. »Michaela pogrešam vsak dan, a ne samo jaz. Tu so otroci, družina, njegov oče, vsi okoli njega. Vsi pogrešamo Michaela, a Michael je tukaj. Drugačen, vendar je tukaj in mislim, da nam to daje moč ... Trudimo se, da bi bili še naprej družina, ki jo je in jo še ima rad. Nadaljujemo svoje življenje, zelo pomembno za nas je, da ima čim več zasebnosti. Michael je vedno ščitil nas, zdaj pa mi ščitimo njega.«

»Družina me je potisnila na stran«

Schumacherjev nekdanji agent in prijatelj Willi Weber je družino obtožil, da laže o njegovem trenutnem stanju po grozljivi nesreči. Meni, da marsikaj prikrivajo javnosti, boli pa ga, da svojega nekdanjega klienta od nesreče dalje ni videl. »S Corrino sem poskušal stopiti v stik večstokrat. Ni mi odgovorila. Poklical sem tudi Jeana Todta, ki mi je rekel, naj ne grem v bolnišnico, naj počakam, ker je prezgodaj. Ko sem naslednji dan poklical, ni nihče odgovoril. Takšnega obnašanja nisem pričakoval in še vedno sem jezen zaradi tega. Potisnili so me na stran, češ da je bilo prezgodaj, zdaj pa je prepozno. Minilo je devet let. Čas je, da povedo resnico,« je dejal Weber.