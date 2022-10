Schumacherjeva soproga iskreno spregovorila o njegovem stanju: Drugačen je ...

Legendarna kariera Michaela Schumacherja se je dramatično končala leta 2013, ko je med smučanjem na švicarskih alpskih strminah padel in utrpel hudo možgansko poškodbo. Žena Corinna je pred kratkim spregovorila o svojem možu, ko je sprejela nagrado v njegovem imenu prestižno nagrado Severnega Porenja in Vestfalije. »Michaela pogrešam vsak dan. Ampak ne pogrešam ga samo jaz. Pogrešajo ga otroci, družina, njegov oče, vsi okoli njega. Mislim, vsi pogrešajo Michaela, ampak Michael je tukaj. Drugačen, a on je tukaj in to nama daje moč. Poskušava nadaljevati tako, kot je bilo Michaelu všeč in mu je še vedno. In živiva naprej. 'Zasebno je zasebno', kot je vedno govoril. Zame je zelo pomembno, da lahko še naprej čim bolj uživa v svojem zasebnem življenju. Michael nas je vedno ščitil in zdaj mi ščitimo Michaela.«

»Schumacher je še vedno živ zaradi svoje žene,« pravi nekdanji šef ekipe Ferrari in nekdanji prvi mož Fie Jean Todt.