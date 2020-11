Scarlett Johansson v tretji zakon

ADRIANA M. BARRAZA/WENN/COVER IM Scarlett je premagala Colinov strah pred poroko. FOTO: Adriana M. Barraza/wenn/cover Images

Zaljubljena je v zamisel skupne večnosti, čeprav ni prepričana, da je zakonskemu življenju tudi v praksi namenjena večnost. A čepravo večnosti v dvoje glodajo dvomi, ne nazadnje je že dvakrat okusila propad ljubezni, je upanje močnejše. Zato je dvakratna ločenka zakonskemu življenju zdaj še v tretje naklonila priložnost in, ki ji je pred tremi leti ukradel srce, dahnila usodni da.»Poročila sta se v intimni ceremoniji z le najožjimi družinskimi člani in ljubljenimi, seveda upoštevajoč vse varnostne ukrepe v boju proti pandemiji,« je radostno vest svežeporočenega parčka sporočila neprofitna organizacija Meals on Wheels, ki poskuša najranljivejšim starejšim ljudem vsaj nekoliko olajšati trenutno stisko z zagotavljanjem toplih obrokov. Kar srčno podpirata tudi hollywoodska zaljubljenca, ki sta na svoj najlepši dan pomislila na manj srečne in si za poročno darilo zaželela, da bi ljudje odprli srca, po svojih možnostih darovali organizaciji in tako vsaj enemu ali dvema pomagali do toplega obroka.Do komaj 32. leta je že dvakrat podpisovala ločitvene papirje in si celila ranjeno srce. Prvič leta 2010, ko je odklenkalo njenemu dvoletnemu zakonu s stanovskim kolegom, podobno kratko dobo trajanja pa je imela tudi zakonska blaženost s francoskim novinarjem, ki se je razkrojila pred tremi leti. A slednjega ni predolgo objokovala, saj so jo le dva meseca po vložitvi ločitvenih papirjev že zasačili v Colinovem objemu. Kar pa ni bila muha enodnevnica, kratka aferica, s katero bi si celila ranjeno srce. Kaj hitro sta svoja čustva namreč že razkazovala svetu na dogodkih z rdečo preprogo, kjer je bila njuna medsebojna kemija očitna. Čeprav je smeh tisti, ki ju je povezal.»Scarlett obožuje njegov ostri um in izjemni smisel za humor. Ogromno skupnega imata, v prvi vrsti ljubezen do sarkastično-šaljivega pristopa k svetu in njegovim problematikam,« je povedal vir. In ko seksualno privlačnost združimo s Colinovo sposobnostjo, da jo nasmeji, je bila zaroka verjetno le vprašanje časa. Čeprav je za ta pomembni korak moral Jost sprva odmisliti svoje strahove, povezane s poroko.Hollywoodska lepotica je pred Colinom že dvakrat šla pred oltar, Colin pa se je tako dokončnega koraka otepal z vsemi štirimi. »Zelo dolgo sem se bal zakona. Ko se je kateri mojih prijateljev poročil ali zaročil, mi je govoril, da moram tudi sam to poskusiti. A po nekaj letih zakona so že svetovali drugače, češ naj se v nič ne zaženem, da se s poroko nič ne mudi in da je pred menoj še vse življenje.« Zato je morda še samega sebe nekoliko presenetil, ko je po dveh letih ljubezni z eno najbolje plačanih igralk na svetu že padel na koleno in jo prosil, naj bo njegova žena.Zaroka preteklega maja, ki jo je okronal 11-karatni prstan, je bila menda nadvse posebna, premišljeno načrtovana, romantična, »kot kakšna situacija iz filma o Jamesu Bondu. Tudi če sem si zamišljala, kakšen bi znal biti ta trenutek, me je vseeno presenetil. Bilo je čarobno.« A če je bila že zaroka več kot vredna zapisa v igralkino knjigo najlepših spominov, se jima je poroka nato izmikala. »Trenutno ni primeren čas, da bi na kup zbrala vse sorodnike in prijatelje ter s tem ogrozila starejše in vse, ki spadajo v zdravstveno bolj rizične skupine. Ne vem, kdaj bo prišel ta trenutek,« je še dokaj nedavno dejal Colin. Toda golobčka sta nato spoznala, da je ta dan vendar namenjen le njima in njuni ljubezni, in si po tihem in v le najožjem krogu zdaj obljubila večno ljubezen. Ne nazadnje lahko s širšim krogom slavita poroko tudi pozneje, ko bodo veselemu rajanju okoliščine bolj naklonjene.