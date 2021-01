Savdski princ je bil vrhunski konjerejec

Bil je dobri prijatelj britanske kraljice Elizabete II., ki prav tako obožuje te plemenite živali. FOTO: Toby Melville/Reuters

V starosti 84 let je umrl savdski princ, eden najbolj znanih in uspešnih konjerejcev na svetu. Njegovi konji so desetletja zmagovali na najprestižnejših dirkah, že od mladih nog pa je tudi sam rad jezdil in hodil na kasaške dirke. Med eno od njih se mu je pred več kot pol stoletja porodila ideja, da bi vzrejal vrhunske konje, in to na mednarodni ravni.Zamisel je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja tudi uresničil. Dve desetletji pozneje je ustanovil podjetje Juddmonte Farms in postal eden najbolj priznanih konjerejcev in poslovnežev tako v Evropi, kjer je imel hleve v Angliji in na Irskem, kot v Združenih državah Amerike, ljudje pa so ga imeli radi tudi zaradi njegovega šarma in humorja.»Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl princ Khalid bin Abdulah. Odšel je spokojno v starosti 84 let. Bil je eden največjih in najboljših vzrediteljev čistokrvnih plemenskih konj in vsi v podjetju Juddmonte občutimo neverjetno izgubo. Spominjali se ga bomo kot tihega, dostojanstvenega in dobrohotnega družinskega človeka, ki je ljubil konje,« so ob njegovi smrti zapisali zaposleni v Juddmonte Farms.Khalid Abdulah, ki se je leta 1937 rodil v savdsko dinastijo Saud, je bil bratranec pokojnega savdskega kralja. Njegov očeje bil mlajši polbrat, ki je bil prvi ustanovitelj in prvi vladar Savdske Arabije, delom tega območja je vladal že davnega 1902., uradno pa je, po tem, ko je osvojil velik del Arabskega polotoka, kraljevino Savdsko Arabijo ustanovil 23. septembra 1932.Njegov mlajši polbrat in oče pokojnega princa Khalida Abdulaha se je že kot deček navduševal nad konji in to svojo ljubezen je prenesel tudi na sina, ki jo je pozneje spremenil v dobičkonosni posel. Zaradi ljubezni do konj in njegovih uspehov na dirkah je Khalid Abdulah kmalu postal tudi dobri prijatelj britanske kraljice, ki se tudi sama navdušuje nad temi plemenitimi živalmi. V Združenih državah je prejel štiri nagrade za najuspešnejšega lastnika čistokrvnih plemenskih konj ter pet nagrad za najuspešnejšega konjerejca.Poročen je bil s hčerko očetovega polbrata Ibna Suda. Al Jawahra je ena od enajstih otrok nekoč najbolj pomembnega človeka na Arabskem polotoku ter članica najvplivnejšega klana na tem območju, posledično pa sestra ali polsestra vseh savdskih kraljev, ki so in še bodo za časa njenega življenja v Savdski Arabiji zasedli prestol. V zakonu s princem Khalidom se jima je rodilo sedem otrok, štirje sinovi in tri hčerke, ena od njih je bila poročena s pokojnim princem, sinom aktualnega savdskega kraljaPrinc Fahd je bil star komaj 45 let, ko mu je odpovedalo srce. Druga hči princa Khalida je poročena z, diplomatom, ki je v preteklosti služboval kot veleposlanik v Veliki Britaniji, Italiji in na Malti.