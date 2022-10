Sarah Michelle Gellar: pse bo našemila za noč čarovnic

Sva zaposlena oče in mama z dvema otrokoma in dvema velikima psoma. Še enega psa preprosto ne moremo imeti.« Tako se je Sarah Michelle Gellar odzvala na prijateljevo vprašanje, ali bi pod streho vzeli še enega kosmatinca. A čeprav je dala zvezdnica jasno in glasno vedeti, da imajo doma že tako ali tako živžav in polne roke dela, so nekatere stvari – ali pa živa bitja – preprosto usojene. In prikupni psiček Franz je bil igralki namenjen, naj ga je nameravala posvojiti ali ne. Zdaj je njen.

Otroka imata svoje mnenje.

Prikupni kosmatinček je ostal brez doma, saj lastnik zanj ni mogel več skrbeti. »V varstvo, dokler mu ne najdejo novega doma, ga je vzel naš prijatelj. Razložila sem mu, da si še enega psa preprosto ne moremo privoščiti, zato me je vprašal, ali lahko le pazim nanj eno urico. Vedel je namreč, da bo to to. In imel je prav. To je bilo to. Ta pes mi je bil namenjen,« je o nepričakovani družinski pridobitvi dejala igralka, ki je morala že dan pozneje zaradi projekta zdoma in je rešenčka vzela kar s seboj. »Bilo je, kot bi nekoga komaj spoznala na hitrostnih zmenkih in že odšla z njim na dopust, čeprav drug o drugem nisva vedela ničesar. A vrnila sva se povsem povezana.« Z malim Franzem sta namreč postala neločljiva, psiček oboževane nove lastnice ne zapusti niti za hip, podobno se Sarah ob štirinožni kepici od ljubezni topi srce. Čeprav mora zdaj skrbeti za pet »otrok«, ne več štiri. Na svoje tri pse namreč gleda kot na dodatne tri otroke, čeprav sta njena sin Rocky in hči Charlotte, ki sta se hollywoodski lepotički rodila iz ljubezni z možem Freddiejem Prinzem Jr., prepričana, da je do psov veliko bolj popustljiva. »Otroka mi nenehno mečeta pod nos, da sem do njiju veliko strožja. In verjetno imata prav. Ko naredita kaj narobe, sem namreč prva, ki ju bom okarala in kaznovala, pri psih pa me je na to treba včasih opomniti.«

7 jih je v družini. Štirje ljudje in trije psi.

Ljubiteljica živali

Sedejo ji v srce.

Charlotte s 13 leti in tri leta mlajši Rocky sta že v zgodnjih najstniških letih. Beseda njunih staršev torej ni več sveta. O marsičem ali pa kar o vsem imata lastno mnenje, tudi ko pogovor nanese na kostume za noč čarovnic, o čemer se pri Gellarjevih v teh dneh krešejo mnenja. »S Freddiejem se v teh dneh prerekava o kostumih za noč čarovnic. Otrok ne morem več obleči, kot bi si želela. Imata svoje mnenje. A ostali so mi psi. Za njih lahko izberem kostume!« Vprašanje pa je, ali bodo tudi kosmatinci podobno navdušeni nad morda angelskimi ali netopirjevimi krilci na hrbtu ali smešnim klobučkom v obliki buče na glavi.

Potrebovali bi še enega, da bi vsak družinski član vodil svojega na sprehod.

Svetlolaska, ki je zaslovela kot izganjalka vampirjev Buffy, je nedvomno velika ljubiteljica živali. Ne le teh, ki se ji doma motajo pod nogami, najlepše želi tudi vsem drugim, zato je sklenila sodelovati pri projektu podjetja za male živali Freshpet, ki bo zavetiščem za živali brez ubijanja razdelilo 150 tisočakov. Gellarjeva bo ena izmed sodnic, ki bo pomagala izbrati 16 tovrstnih zavetišč po Ameriki, ki si zaradi svojega dela zaslužijo to denarno vzpodbudo. »Všeč mi je zamisel. Vsi vedo, da obožujem pse,« je povedala. A dodala, da si še enega, četrtega, vendar ne bo omislila. No, vsaj načrtno ne. »To je skoraj naša zasebna družinska šala. Smo družina štirih s tremi psi. Zato je vedno, ko gremo na sprehod, nekdo brez psa na povodcu. Potrebovali bi torej še enega, da bi imel vsak svojega. A to se ne bo zgodilo danes!«