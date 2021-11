Sarah Jessica Parker: Vem, kako sem videti. Nimam izbire. Kaj naj naredim? Ustavim staranje? Izginem?

Sarah Jessica Parker je zadnje mesece ponovno v ospredju medijev in tudi opravljanja, saj se z vsako fotografijo s snemanja nadaljevanja serije, ki se bo imenovala And Just Like That, sproži val komentarjev o njenem videzu. Za decembrski Vogue, katerega naslovnico krasi, je v intervjuju odkrito spregovorila o 'šovinističnih govoricah' glede njenega staranja.

