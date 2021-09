Sanjskega zdravnika nalašč ubili v nesreči

Ljudje so se ga bali

Patrick Dempsey je televizijsko občinstvo, zlasti ženski del, osvojil kot seksi, šarmantni zdravnik dr. McDreamy (Sanjski). A čeprav gre privlačnemu igralcu verjetno kar precej zaslug, da se je zdravniška serija Talenti v belem prebila med najbolj priljubljene vseh časov, je njegov lik leta 2015 po 11 sezonah nenadoma umrl v prometni nesreči. Ustvarjalci serije so tedaj razlagali, da so eno največjih zvezd serije ugasnili spontano, da je do takšnega razpleta prišlo po povsem organski poti, a na tihem se je šepetalo, da je bil za smrt svojega lika kriv kar Dempsey sam s svojim arogantnim in samovšečnim vedenjem. Ti namigi pa so bili dovolj, da se je v raziskovanje zgodb iz zakulisja snemanja priljubljene serije spravila piskain zdaj na več kot 300 straneh knjige How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy, v kateri se je naslonila na pripovedi več kot 80 ljudi, tako ali drugače povezanih s Talenti, razkrila, da je tudi v resnici bilo Patrickovo neznosno vedenje tisto, ki je privedlo do smrti njegovega lika. Doktor Sanjski naj bi bil na snemanjih namreč vse prej kot sanjski. »Imeli smo težave z nadlegovanjem. Te sicer niso bile spolne narave, šlo je bolj za to, da je teroriziral vse na snemanju. Nekateri iz ekipe so zaradi tega nato trpeli celo za posttravmatskim stresnim sindromom,« je Riceovi zaupal izvršni producentKo se je Dempsey priključil igralski ekipi serije, je njegovo ime v svetu filma že nekaj pomenilo, precej hitro se je v njegov lik zaljubilo tudi občinstvo, za njegov prirojeni šarm pa ni bila imuna niti ustvarjalka serije, ki je v njem videla skoraj popolnega moškega. »Tudi v resnici je sanjski,« naj bi ga opevala, zaradi česar je imel Patrick drugačen status kot njegovi soigralci. Njegova beseda je imela težo, svojega vpliva pa se je tudi dobro zavedal. »Vedel je, da lahko zakoraka na snemalno prizorišče in ustavi snemanje, ljudje so se ga bali,« se je spomnil Parriott in nadaljeval, da mu precej hitro tudi ni bilo več pogodu, da bi moral delati vsak dan, zaradi česar je med njim in Rhimesovo začelo vreti. Napetosti pa so dosegle vrelišče, ko je s svojim vedenjem stopil na žulj še glavni junakinji serije, ki je igrala njegovo veliko ljubezen, a za ugasnjenimi kamerami ga skoraj videti ni mogla, ne da bi ji jeza zameglila pogled. »Ellen da ogromno na to, da so stvari in odnosi pravični. Zato ni mogla več prenašati njegovega nenehnega pritoževanja, češ da dela preveč in da ga predolgo zadržujejo na snemanjih, sploh ker je sama imela dvakrat več prizorov kot on.«Da mu urnik dela ni dišal, ni skrivnost. »Deset mesecev, 15 ur na dan. Nikoli natančno ne vem, kdaj in kako dolgo bom snemal. In če se to vleče enajst let, je to lahko precej zahtevno,« je priznal tudi zvezdnik sam. A to ni odtehtalo vseh pritožb in jadikovanja, ki so jih morali prenašati njegovi sodelavci, ko je bila temu na lastne oči in ušesa priča tudi Shonda, pa je postalo jasno, da so njegovi dnevi pri seriji šteti. Televizijski mreži ABC naj bi celo postavila ultimat, da bo, če njega ne odslovijo, odšla ona. »Tega v resnici nihče ni želel, saj je bilo vsem kristalno jasno, da brez njega in Ellen serije ne bi bilo.«Da bi bil volk sit, koza pa cela, so scenaristi Dempseyja poskušali obdržati, a tako, da ne bi več grenil vsakdana drugim, domislili so se tudi, da bi njegov lik ostal v Washingtonu in bi tako snemal svoje prizore na drugi lokaciji, »a so se pri mreži nato odločili, da to prinaša več zapletov kot koristi, in ga odrezali«. A so odločitev skrivali pred preostankom ekipe, »stvari smo običajno izvedli, tik preden smo jih posneli,« je povedal igralec