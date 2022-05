Kim Kardashian sanja o četrti poročni obleki

Pregovorno gre v tretje rado, a Kim Kardashian je začela upati, da se bo v njenem primeru za srečno število izkazala štirica. Čeprav se je od razpada njenega tretjega zakona s Kanyejem Westom odvrtelo komaj dobro leto dni, ji je komik Pete Davidson v sedmih mesecih romance tako spodnesel noge, da je že začela sanjariti o vnovični poroki.

S Kanyejem jima je odklenkalo po sedmih letih zakona. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

»Verjamem v ljubezen. Zato srčno upam, da je zame v kartah še ena poroka,« je dejala oblinasta lepotica in dodala, »da gre v četrto rado«.

Petič mama?

Z mlajšim komikom, ki ima okus za slavne lepotice, je začela ljubimkati oktobra, pa vendar se ji že zdi, da bi Pete znal biti tisti pravi. Njuno razmerje je namreč iz tedna v teden močnejše, odkljukala sta tudi že skupni oddih in sprehod po rdeči preprogi, pa tudi s svojimi štirimi otroki ga je že seznanila in jih začela navajati, da bo Pete stalnica v njihovih življenjih. Tik pred vrati pa naj bi tudi že bila selitev pod skupno streho. »Vrh glave je zaljubljena, v preteklih nekaj mesecih je dodobra spoznala, kaj jo resnično osrečuje, in se temu ne želi več odpovedati. Predlagala mu je, da se preseli k njej, Pete pa je predlog zagrabil z obema rokama. Pete se zaradi dela namreč še vedno nenehno vrača v New York, zato Kim zdaj komaj čaka, da se preseli k njej v losangeleško vilo in da začneta načrtovati skupno prihodnost,« je dejal vir.

Vsi Kimini možje Kimin najdaljši zakon z raperjem Kanyejem se je končal lani po sedmih letih. Cela večnost v primerjavi z njenim zakonom s košarkarjem Krisom Humphriesom, s katerim sta leta 2011 po le 72 urah zakona že vložila ločitvene papirje. Prvič pa je pred oltar zakorakala kot še rosno mlada devetnajstletnica, ki ji je noge spodnesel desetletje starejši tekstopisec Damon Thomas. Temu se je leta 2000 zaobljubila v lasvegaški poročni kapelici, a sta po treh letih čez zakon naredila križ.

Ta skupna prihodnost pa v Kiminih mislih ne vključuje le skupnega življenja, ampak očitno tudi poroko in menda celo še enega otroka. Kajti čeprav je še lani zatrjevala, da so ji štirje otroci več kot dovolj in je širjenje družine zaključila, naj bi jo s Petom v življenju spet začelo mikati, da še v peto in z novim izbrancem zakoraka na pot materinstva.

Iz zakona s Kanyejem ima štiri otroke. FOTO: Osebni Arhiv

»Drži pesti, da so jima v ne tako oddaljeni prihodnosti namenjene tudi mini različice njiju,« o čemer pa ne le zgolj razmišlja, temveč naj bi že dejavno začela zbirati vse informacije o različnih možnostih oploditve. Svoja prva otroka, prvorojenko North in sinka Sainta, je donosila sama, hčerka Chicago in sin Psalm pa sta jo razveselila s pomočjo nadomestne matere.