Sandra Bullock in Brad Pitt: združila ju je frizerka!

V filmu Izgubljeno mesto (The Lost City) se je Sandra Bullock izkazala kot igralka in producentka. Ob njej zaigralo veliko slavnih imen, če omenimo samo Channinga Tatuma, Daniela Radcliffa in Brada Pitta. Kako pa je Sandra slednjega prepričala k sodelovanju? To je zaupala v pogovoru za The Project, kjer je voditelju razkrila svojo taktiko. Branje nadaljujte TUKAJ!