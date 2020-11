Šampion prodaja hišo skupaj s svojo mamo

osebni arhiv Kdor bo kupil njegovo nemško hišo, bo za sostanovalko dobil Elviro. FOTO: osebni arhiv

Svojčas je bil​številka ena v svetu tenisa. Nemški tenisač ima kar šest zmag na posamičnih turnirjih za grand slam, leta 1992 se je z olimpijskih iger vrnil z zlato kolajno, njegova zmagoslavja na teniških igriščih pa so mu prinesla veliko denarja: med kariero je zaslužil več kot 57 milijonov. A to je bilo vse v nekem drugem življenju, ki se je za Beckerja nepreklicno končalo pred tremi leti, ko so vsi njegovi milijoni, predvsem zaradi nepremišljenih naložb, izpuhteli.Še več, zgolj pri britanski zasebni banki je pridelal tudi za slabe štiri milijone evrov dolga. Ko je razglasil osebni stečaj, pa se je šampionova nočna mora šele začela. Pred oblastmi skril je menda tri svoje posesti, za več kot milijon gotovine in več pokalov, s prodajo katerih bi lahko pokril vsaj delček dolgov. Zaradi skrivanja premoženja mu grozi sedemletna zaporna kazen.Pred tremi leti je Becker poskusil dolgove poravnati s prodajo predmetov iz najboljših dni, kar mu je naneslo 760 tisočakov. Precej premalo, torej. Upal je, da se finančnih težav reši s prodajo razkošne vile na Majorki, ki jo je v 90. letih kupil za približno 10 milijonov evrov, a se je njena vrednost prepolovila. Tenisaču tako ni preostalo drugega, kot da ključe španske vile kot del poravnave dolgov preda britanski zasebni banki.Z vilo je imel sicer le križe in težave. Že leta 2004 je moral namreč plačati 214 tisočakov kazni zaradi gradbenih del brez dovoljenja. Slabo desetletje pozneje se je znašel na sodišču, ker je četrt milijona dolgoval krajinskemu arhitektu, prav toliko je dolgoval gradbincu. Da je bila mera polna, sta ga na sodišče zvlekla šein, ki sta v tenisačevi odsotnosti skrbela za vilo, a jima je za plače in socialne prispevke dolgoval sto tisočakov.Težave so se nadaljevale tudi po stečaju, saj vile nikakor ni mogel prodati. Kar pa ni pomenilo, da je samevala, saj se je vanjo pred dvema letoma vselila skupina hipijev, ki jih je pregnala šele sodna odredba. Nato so izpraznjeni in zanemarjeni objekt brez dovoljenja naselili za snemanje pornografskega filma. Po vsem tem je vila vredna le še slabih pet milijonov, še trije pa bi bili potrebni za obnovo.Beckerju je postalo jasno, da je prodaja vile z 12 sobanami, konjušnico, štirimi hišicami za goste, pristajališčem za helikopter, velikim zunanjim bazenom in teniškim igriščem z mrežo z wimbledonskega turnirja iz leta 1985, ko je tam prvič zmagal, nemogoč podvig. Zato jo je zdaj izročil banki, ki ji dolguje. Le nekaj dni prej pa je dal na nepremičninski trg svojo hišo v Nemčiji. Za vilo s sedmimi spalnicami, teraso, savno, masažno kadjo in dodatnim manjšim stanovanjcem, ki leži v zvezdnikovem rojstnem kraju Leimen, zahteva propadli tenisač dva milijona.S tem da mora kupec privoliti, da lahko v razkošni hiši vse do svoje smrti še naprej živi Borisova mama. Kako dolgo je to že njen dom, ni znano, kot tudi ne, ali je zavzela prostore v glavni hiši ali v dodatnem stanovanju na posesti.Ob razglasitvi osebnega stečaja in zaradi večmilijonskih dolgov bi moral legendarni tenisač vse svoje imetje predati davkariji, da bi ta poplačala upnike. A se seznam reči, ki naj bi jih Boris skril, le daljša. Ob denarju in nekaj posestih naj bi v zrak izpuhteli tudi njegova olimpijska kolajna, dva wimbledonska pokala in pokala z odprtega prvenstva v Avstraliji. Becker menda o tem ne ve ničesar. A resnico bo prineslo prihodnje leto, ko se 13. septembra začne sojenje.