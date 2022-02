Samo za ogrevanje plačata 84.000 evrov na leto

Se kdaj zalotite, da zavidate slavnim in bogatim ali morda kraljevim ter njihovim dvorcem in tiaram? Da le ni vse tako popolno in zavidanja vredno, so si lahko na enem od lokalnih televizijskih programov pred časom ogledali Britanci. Ekipa je namreč spremljala in se pogovarjala s člani aristokratskih družin, da bi gledalcem omogočila vpogled v njihovo življenje, ki ni vedno kot iz pravljice.

Lord Ivar tudi sam čisti. FOTOGRAFIJE: Instagram

Da bi živeli v dvorcih, je denimo treba imeti na računu precej denarja zgolj za vzdrževanje, da o času niti ne izgubljamo besed. Slednje še posebno velja za tiste, ki si ne morejo privoščiti ali pa niso pripravljeni zapraviti gore denarja za zaposlene, ki bi delo v hiši in okoli nje opravili namesto njih. Eden od bratrancev britanske kraljice Elizabete II., 58-letni lord Ivar Mountbatten, ki živi v ogromnem dvorcu z možem Jamesom, denimo na leto zgolj za vzdrževanje tri stoletja stare stavbe in njene okolice zapravi 120.000 evrov, zato se je odločil, da ne bo plačeval še za čistilke, kar pomeni, da mora vseh sto oken, kolikor jih ima njegov dom, pomivati sam.

Morala je prodati dragocenosti

Tudi Olga Romanova, pranečakinja zadnjega ruskega carja Nikolaja, ima velike težave s srednjeveško palačo, ki jo je podedovala po mamini smrti. Žal je podedovala tudi dolgove in pomoč si težko privošči. Samo za obnovo starega dvorca je Olga v 21 letih plačala že tri milijone evrov in morala je prodati kar nekaj dragocenosti, da si jo je sploh lahko privoščila. Nepremičnine ne namerava prodati, saj gre za njej ljubo zapuščino in vez s predniki, pravi, čeprav je že večkrat tudi priznala, da bi bilo bolje, če bi jo mama zapustila komu drugemu.

3 milijone je zapravila samo za obnovo.

»Ne morem si privoščiti vrtnarja, parcela pa je ogromna, tudi čistim in pospravljam sama, poleg tega sem sobarica, saj del hiše oddajam turistom, da vsaj nekaj malega zaslužim, skoraj vse pa gre nazaj v hišo in parcelo,« je potarnala Olga.

Nad stroški svojega ogromnega dvorca se pritožujeta tudi lord Gerald Fitzalan-Howard, sin 17. vojvode Norfolškega, in njegova žena. Tudi Howard je dom podedoval, niso pa z dediščino prišla še sredstva za stroške. Zakonca denimo samo za ogrevanje 126 sob letno zapravita 84.000 evrov. »Ljudje mislijo, da sva zelo bogata, a resnica je drugačna. Vidijo samo najin dom, ki je res lep in urejen, a malokdo se zaveda, da je cena za to enormna,« pravi lady Emma Fitzalan-Howard.