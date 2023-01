»Samo jaz sem jo lahko zbudila iz kome«: Severina objavila čustveno fotografijo (FOTO)

Pevka Severina Vučković ima z mamo Ano odnos poln ljubezni in podpore. Pogosto poudari, koliko ji pomeni mama, pa tudi, kaj vse je prestala, ko jo je rodila. »Ta objem me je naredil človeka, te roke so mi vlile toplino in nežnost, njen srčni pogum, opora, varnost, njen odnos in dostojanstvo. Mama je moje najvarnejše zatočišče,« je nekoč dejala pevka

Severina je zdaj objavila novo fotografijo s svojo mamo in mnogi so komentirali, da je pevkin mladostni videz posledica genetike, saj je njena mama Ana za svoja leta videti fantastično.

Severina je prav tako nekoč izdala, da je njena mama komaj preživela porod. »Rodila me je s carskim rezom in me ni držala pet mesecev, ker je bila v komi. Imela je tretji carski rez in leta 1972 se ni več zbudila. Rodila me je v osmem mesecu nosečnosti, imela sem dva kilograma. Zdravnik je bil čudovit in me je ves čas pustil v sobi z njo, ni pustil, da me odpeljejo stran od nje. Rekel je, da jo lahko samo jaz zbudim iz kome. Vsak dan me je babica dala v njeno naročje,« je takrat za hrvaške medije povedala Severina.