Sam je menda slutil, da se bliža konec, njegova žena: »Nisem bila pripravljena na to …« (FOTO)

Svet je v četrtek pretresla vest, da se je v 72. letu starosti poslovil eden najbolj znanih in prepoznavnih poklicnih rokoborcev Hulk Hogan. Povsem skrušeni so tudi njegovi bližnji, njegova žena Sky Daily je šele dan po smrti svojega dragega, s katerih sta se poročila septembra 2023, zbrala toliko moči, da je z oboževalci delila ganljiv zapis, s katerim je marsikoga spravila v jok. »Nisem bila pripravljena na to … moje srce je strto,« je ganljivi zapis začela svetlolaska.

In nadaljevala: »Imel je nekaj zdravstvenih težav, a resnično sem verjela, da jih bo premagal. Imela sem resnično močno vero v njegovo moč. Mislila sem, da imava več časa. Ta izguba je tako nenadna in tako zelo težko jo dojemam. Za svet je bil legenda, a zame je bil ’moj Terry’. Moški, ki sem ga ljubila. Moj partner. Moje srce,« je med drugim zapisala Sky ob fotografiji, na kateri športnika in zagrizenega podpornika aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa poljublja na lice.

Kljub temu pa viri, ki so Hogana, rojenega kot Terry Gene Bollea, dobro poznali, pravijo, da njegova smrt ni bila tako zelo nepričakovana in da naj bi Hogan že nekaj časa slutil, da se bliža konec. »Vedno težje je dihal, hitro mu je zmanjkalo sape, hitro se je utrudil, tudi precej kilogramov je izgubil in zadnje tedne si je pri dihanju pomagal z dodatnim kisikom. Vedel je, da ima šibko srce in da ne bo dolgo zdržalo,« je britanskemu časniku Daily Mail povedal vir, ki ni želel biti imenovan.

Tudi zato je menda že pred meseci začel krpati odnose z bližnjimi, s katerimi so ga v preteklosti ločile zamere, večje ali manjše. Med tistimi, od katerih se je zadnja leta oddaljil, je bila tudi njegova hčerka Brooke. Nazadnje sta se slišala le nekaj tednov pred Hoganovo poroko z zadnjo ženo Sky. Takrat mu je Brooke, ki se je rodila v Hoganovem odnosu s prvo ženo Lindo Hogan, povedala, da je ne bo poroko, kar ji je oče, s katerim sta si bila nekoč izredno blizu, močno zameril.

Pred njegovo smrtjo odnosa nista uspela povsem zakrpati, a je Brook vsaj nekoliko v uteho, da mu je pred slabima dvema letoma, med tistim telefonskim pogovorom, zaradi katerega je šlo vse po zlu, povedala, da ga ima rada. »Brook je povsem strta zaradi očetove smrti, še posebej jo boli, da se zdaj ne bosta nikoli pobotala. Kljub temu je neizmerno hvaležna, da mu je takrat rekla, da ga ima rada, da so bile to njene zadnje besede, ki mu jih je izrekla. Če bi bile drugačne, še posebej, če bi bile nesramne, izrečene v jezi, si tega ne bi nikoli odpustila,« je za omenjeni časnik še dejal prej omenjeni vir.