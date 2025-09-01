Salma Hayek navdušila oboževalce z bujnimi oblinami, ki kljubujejo gravitaciji (VIDEO)

Salma Hayek sodi v to redko vrsto žensk. Ko bo jutri (2. septembra) praznovala svoj 59. rojstni dan, se zdi, da ima čas zanjo poseben ritem – namesto da bi puščal sledi, ji podarja še več moči, samozavesti in neustavljive privlačnosti.

Že od svojih prvih igralskih dni v Mehiki, kjer je občinstvo osvojila z vlogo v seriji Teresa, pa vse do trenutkov, ko je zasijala v Hollywoodu v filmih, kot sta Desperado in Od mraka do zore, je bila Salma simbol strasti in energije.

Salma Hayek se je pri 42 letih poročila z multimilijonarjem. FOTO: Reuters

Prava čarovnija pa se skriva v tem, kako je njena lepota z leti dozorevala. Ni ostala ujeta v mladostnem blišču, temveč se je razvila v nekaj globljega, bogatejšega in močnejšega.

Salma je zgled ženske, ki z leti ne izgublja ničesar od svoje ženskosti – nasprotno, pridobiva novo dimenzijo. Njene vloge, prisotnost na rdeči preprogi in vsakodnevne fotografije dokazujejo, da lepota ni zgolj v videzu, temveč tudi v stavu, modrosti in samozavesti. Medtem ko mnogi lovijo večni mladostni videz, Salma dokazuje, da je prava skrivnost v sprejemanju same sebe in v vedno živem duhu.

Ona je dokaz, da je življenje po petdesetem enako razburljivo, bogato in lepo. Njena lepota ni več samo fizična – izžareva izkušnje, strast in pogum, da ostane zvesta sama sebi.

FOTO: Denis Makarenko/Shutterstock

Prav zato Salma Hayek z vsako novo letnico ne izgublja svojega sijaja, temveč ga še povečuje.

Ženska, kot je ona, ne stara – ona zori kot dobro vino. In svet, kot kaže, uživa v vsakem njenem novem poglavju, poroča informer.rs.

