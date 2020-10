S tožbo nad savdskega princa

REUTERS Kašogijeva smrt je bila povod za množične proteste. FOTO: Osman Orsal/Reuters

Dve leti po uboju savdskega novinarja, ki je izginil med obiskom konzulata Savdske Arabije v Istanbulu, se je njegova zaročenka odločila za pogumno potezo in zoper savdskega prestolonaslednika princavložila tožbo, češ da je bil prav on tisti, ki je naročil umor novinarja. Bin Salman očitke ostro zavrača., sicer turška državljanka, je tožbo pred dnevi vložila na sodišče v ameriški prestolnici, od princa pa zahteva odškodnino zaradi psihičnih bolečin ter finančnih posledic, ki jih je povzročila smrt njenega zaročenca. V tožbi je navedeno, da je bil Kašogi »umorjen po navodilu toženega Mohammeda bin Salmana« ter da je bil razlog za umor jasen – »ustaviti Kašogija in njegovo sodelovanje z Združenimi državami Amerike, cilj katerega je bila reforma arabskega sveta«. Koliko denarja Cengizova zahteva, ni znano, so pa njeni odvetniki povedali, da se trenutno osredotočajo na to, da dokažejo prestolonaslednikovo krivdo ter pridobijo dokumente, ki bodo razkrili resnico. »Džamal je verjel, da je Amerika kraj, kjer je vse mogoče, zato tudi sama popolnoma zaupam ameriškemu pravnemu sistemu. Verjamem, da bo pravici zadoščeno in da bo nekdo odgovarjal za Džamalovo smrt,« je po vložitvi tožbe dejala Hatice Cengiz. Džamal Kašogi je bil, kot je znano, izredno vpliven savdski novinar,ki je pokrival najbolj odmevne zgodbe, tudi sovjetsko invazijo na Afganistan ter vzpon pokojnega voditelja Al Kaide. Desetletja je bil zelo blizu savdski kraljevi družini, nekaj časa je delal celo kot vladni svetovalec, nato pa se je kraljevim zameril in leta 2017 je pobegnil v ZDA, kjer je med drugim pisal mesečno kolumno za ugledni časnik Washington Post. V njej je redno kritiziral Mohameda bin Salmana, ki se zadnja leta na vse pretege trudi, da bi se znebil nasprotnikov oziroma vseh, ki bi lahko ogrozili njegova moč in položaj. Novembra 2017 je tako dal zapreti ogromno princev, tudi princes, ministrov in poslovnežev. Uradni razlog je bil korupcija, a so mnogi prepričani, da se je v resnici princ želel znebiti ljudi, ki bi lahko ogrozili njegov skorajšnji prevzem oblasti.