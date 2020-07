»S težkim srcem vam sporočam, da je moja prekrasna žena izgubila boj«

Predana scientologinja

16 let je bil ob smrti star prvorojenec Jett.

REUTERS S Travolto sta veljala za zlat hollywoodski par. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Dve leti se je spopadala z rakom dojke, nazadnje je izgubila boj. »Ko je zbolela, se jeodločila za zasebnost. Med zdravljenjem so jo podpirali družina in najbližji prijatelji,« je skromno povedal tiskovni predstavnik slovite družine, 66-letni, s katerim je bila igralka poročena skoraj tri desetletja, pa je na instagramu zapisal: »S težkim srcem vam sporočam, da je moja prekrasna žena Kelly po dveh letih izgubila boj z rakom na dojki.« Pristavil je, da se bo za nekaj časa umaknil iz javnosti in se posvetil otrokoma, 20-letna hčipa se je Prestonovi poklonila prek instagrama, kjer je med drugim zapisala, da je njena mati znala zvabiti nasmeh na obraz vsakomur, ki se je znašel v njeni družbi. »Hvala ti za vso ljubezen. Življenje je zaradi tebe čudovito,« se je še poslovila Ella, ki zdaj žaluje z očetom in mlajšim, devetletnim bratomSpomnimo,, najstarejši sin zvezdniškega para, je tragično umrl na Bahamih leta 2009, kjer je družina preživljala božično-novoletne praznike. Šestnajstletnik je bolehal za avtizmom in kavasakijevo boleznijo, usodnega jutra pa je v kopalnici doživel epileptični napad in med padcem z glavo udaril ob kad. Družina se je takrat umaknila z oči javnosti, ob vsej bolečini pa sta se zakonca na sodišču morala spopadati še z znanci, ki so med njunim žalovanjem radovednim tabloidom prodali zaupne podatke o sinovem zdravstvenem stanju. Dve leti pozneje je Kelly in Johnu posijal nov žarek upanja, ko se jima je rodil Benjamin, veliko utehe sta našla v scientološki cerkvi, ki sta ji bila predana že od začetka zveze. Poročila sta se v Parizu, a ker scientološki obred ni imel zakonske veljave, sta ohcet ponovila na Floridi.Bilo je leta 1991, štiri leta po tem, ko sta se igralca spoznala med snemanjem filma The Experts, a Kelly je bila takrat še poročena s. Še istega leta sta se ločila, a z Johnom še nista začela razmerja: igralka se je takrat spogledovala zin, ki ga je zapustila, potem ko naj bi jo po nesreči ustrelil v roko. Poti so se ji znova križale s Travolto, s katerim je nazadnje dahnila usodni da in si ustvarila družino ter zaživela v neizmerni sreči, povedo njuni znanci.V karieri je sicer ostajala v senci moža, ki je blestel v uspešnicah, kot so Šund, Briljantina, Vročica sobotne noči, Generalova hči pa franšiza Glej, kdo se oglaša, in številnih drugih hitih, prislužil si je tudi nominacijo za oskarja in osvojil druge laskave nagrade. Prestonovi so producenti po večini namenjali stranske vloge, pa še to v manj odmevnih filmih, med redkimi uspešnimi je Jerry Maguire, kjer je nastopila ob, in Za ljubezen do igre, kjer se je postavila ob bok, kinematografske blagajne pa je napolnila tudi komedija Sužnja ljubezni, kjer se je izkazala v družbiinKelly Preston se je rodila kotv Honoluluju na Havajih, odraščala pa je v Iraku in Avstraliji. Kariero je sicer začela kot fotomodel, a jo je pot zanesla na filmska platna. Nazadnje je nastopila leta 2018 v mafijskem filmu Gotti, v katerem je imel glavno vlogo njen mož.