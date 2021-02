S psom sta se navajala na prihod dojenčka

Vadila s psom

Morda je bilo to darilce nedavnega dneva zaljubljencev. Morda znak, da pomlad ni več prav daleč. Ali pa svetel in vesel opomin, da tudi v ne najbolj naklonjenih časih življenje še vedno brsti in se rojeva.Kajti le malce pred valentinovim se je na domu pevkerazlegel jok novorojenčka, zvezdničinega prvorojenca. V teh dneh sta na pot starševstva v prvo zakorakala tudiin. Radostno novico veselega pričakovanja pa je najavila še, in sicer po težki novoletni preizkušnji, ko jo je okužba s koronavirusom spravila celo v bolnišnico.Dobitnica grammyja, ki je morda najbolj zaslovela z nadvse spevno in ritmično hvalnico ženskim oblinam, skladbo It's all about that bass, je vedela, da jo letos čaka nadvse posebno valentinovo. Prav na dan zaljubljencev naj bi namreč prvič postala mamica. A se je fantič, rojen iz pevkine ljubezni z igralcem, odločil, da želi spoznati starše že nekoliko prej. Na svet je namreč privekal kar en teden prej, 8. februarja.»Najlepše valentinovo darilo!« je radostno vzkliknila novopečena mamica, ki pri izbiri imena ni imela nikakršnih težav. »Še preden sem bila noseča, še celo preden sva sploh poskušala spočeti, sva vedela, kako bo najinemu otroku ime. Povrhu sva izbrala ime, ki je primerno tako za deklico kot za fantka,« je že med nosečnostjo dejala zvezdnica in zdaj izdala skrivnost. Njunemu otroku ljubezni je imeA medtem ko zvezdnica skoraj ni mogla čakati na trenutek, ko bo svojega zalitega fantička lahko pokazala svetu, pa te novice nista nemudoma obesila na veliki zvon Rose in Kit, katerih radostno vest je razkril fotograf, ki je zaljubljenca zalotil na newyorški ulici. Ne več le v dvoje, že v troje. Igralka je namreč tesno k srcu privijala štručko, predstavnik zvezdniškega para pa je zdaj potrdil, da ju je osrečil sin. »Zelo, zelo sta vesela!«Rose in Kit, ki sta se že pred več kot osmimi leti zaljubila na snemanju megauspešne serije Igra prestolov, sta septembra razkrila, da bosta v nekaj mesecih postala družina treh. Na kar je bil hollywoodski zvezdnik že več kot pripravljen, saj je že leto prej razkril, da komaj čaka na najpomembnejšo vlogo svojega življenja, vlogo očeta. Nekoliko bolj praktično pa se je začel seznanjati s skrbjo za drugo bitje, ko sta zakonca med pandemijo v svoj dom sprejela pasjega mladička, kar se je izkazalo za odlično predpripravo na prihajajočega novorojenčka.»Še dobro, da sva bila prisiljena ostajati doma, da sva psičko navadila na hišno čistočo.« A če jima zdaj ni več treba brisati in čistiti za malim kosmatinčkom, pa sta začela osvajati veščino menjavanja umazanih pleničk.Meghan in Rose počasi že spoznavata čare (in skrbi) materinstva, kaj kmalu pa bo na to pot stopila še Sophie Rundle, zvezdnica serij, kot sta Gentleman Jack in Birminghamske tolpe.»Nov prijatelj na poti. Prihaja z narcisami in bolj sončnimi pomladnimi dnevi,« je čivknila zvezdnica in pokazala že precej okrogel nosečniški trebušček. Čeprav nosečnost ni edino, kar ji je uspelo precej časa in nadvse dobro skrivati. Že pred tedni naj bi se s svojim, s katerim sta se predlani po treh letih romance zaročila, namreč skrivaj poročila. Skrivaj morda tudi, ker je prikupna igralka že v luči zaroke razkrila, da razkošna poroka v belem ni nekaj, o čemer sanjari že od mladih nog. »Vsi pričakujejo, da bom kot nemočna princeska. Kar pa nikakor ni v mojem slogu.«Veseli novici o nosečnosti in domnevni poroki je precej dolgo skrivala. Nasprotno pa je okoli božiča brez odlašanja s svetom delila precej manj lepo vest. »Letos sem namesto božičnega darila dobila covid-19. Z njim pa okrvavljene beločnice zaradi močnih napadov bruhanja v bolnišnici. Ničesar ne okušam. V tekmi kašlja pa bi zmagala.« A čeprav je bolezen 32-letno igralko precej močno položila, je k sreči dokaj hitro okrevala. Zdaj pa že radostno zre v prihodnost, ki bo svetla in polna smeha in joka novorojenčka.