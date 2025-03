S prvo ima pet otrok, drugo naj bi varal: vse ljubezni Donalda Trumpa mlajšega

Najstarejši sin nekdanjega in novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove prve žene Ivane se je rodil je bil 31. decembra 1977 v New Yorku.

Donald Trump mlajši se je že v mladosti podal v poslovne vode in pridobil veliko izkušenj, dobro se znajde tudi v politiki.

A ne le zaradi poslovanja, politike in znane družine, pogosto je v središču pozornosti zaradi pestrega ljubezenskega življenja.

Leta 2003 je začel razmerje z manekenko Vanesso Haydon. Poročila sta se novembra 2005 v Palm Beachu, v zakonu sta dobila pet otrok. Kljub veliki družini sta se leta 2018 ločila.

Po ločitvi je začel razmerje z nekdanjo televizijsko novinarko na Fox News in politično analitičarko Kimberly Ann Guilfoyle, s katero sta se leta 2021 zaročila.

Ona je pod novim predsednikovanjem Donalda Trumpa starejšega dobila priložnost predstavljati Ameriko v svetu.

Leta 2018 je zapustila Fox News in se aktivno vključila prvo predsedniško kampanjo Donalda Trumpa starejšega.

Njen odhod s Fox Newsa je spremljala tudi prijava zaradi spolnega nasilja, ki se je končala s poravnavo in Kimberly je morala plačati štiri milijone dolarjev.

Pod novo Trumpovo administracijo je dobila položaj ambasadorke Združenih držav Amerike v Grčiji, kar je, kot je poudarila, zanjo velika čast.

A avgusta in nato decembra 2024 je bil njen zaročenec v javnosti opažen v družbi Bettine Anderson. Viri so za People povedali, da on in njegova še zaročenka Kimberly Guilfoyle vse več časa preživljata ločeno in da se zveza bliža koncu, razlog naj bi bila prav Bettina.

Nova izbranka Donalda Trumpa mlajšega je rojena 1986 in je odraščala v Palm Beachu na Floridi, kjer še vedno živi.

O njenem življenju in karieri ni veliko javnih informacij, saj se ne izpostavlja, kar pa se bo, če se bo romanca s članom družine Trump razvila v kaj več, skoraj zagotovo spremenilo, piše Stilkurir.rs.