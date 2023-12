S priznanjem istospolne usmerjenosti je izgubila več kot 100 tisoč sledilcev

Videvala se je z raperjem Brandonom Adamsom, nato je bila do letošnjega maja v razmerju s pevcem Jessejem Rutherfordom. A očitno je bila to zgolj krinka ali za javnost dodelana podoba, za katero je Billie Eilish skrivala naklonjenost do lastnega spola. »Ljubim ženske. Všeč so mi kot ljudje. Privlačijo me, čisto zares me telesno privlačijo. A hkrati me tudi nekoliko plašijo, strah me je njihove lepote in vsega, kar so,« je pretekli mesec, ko ji je skladba What Was I Made For iz letošnjega filmskega hita Barbie prinesla nagrado za naj filmsko skladbo leta po izboru revije Variety, mimogrede navrgla Billie. S tem pa je žaromete javnosti od svoje ustvarjalnosti preusmerila na zasebnost.

Nagrajeno skladbo What Was I Made For iz filma Barbie je Billie ustvarila skupaj z bratom Finneasom. FOTO: Mike Blake Reuters

Na sobotnem druženju veljakov glasbene industrije, dogodku Hitmakers Brunch, novinarjev namreč ni zanimala toliko njena glasba kot zasebnost. Predstavnica sedme sile Tiana DeNicola jo je brez ovinkarjenja vprašala, ali je z omenjeno izjavo nameravala razkriti svojo istospolno usmerjenost. »Nisem. Toda mislila sem, da je nekako očitno ... Nisem vedela, da ljudje ne vedo,« je odvrnila Billie in dodala, da ne verjame v tovrstna razkritja. »Čemu ne moremo le biti, kar smo? Že dolgo sem takšna, le govorila nisem o tem.«

Billie Eilish bi si želela, da bi bila pozornost usmerjena na njeno ustvarjalnost, ne zasebnost. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Morda je mislila, da ves svet ve, da ima raje dekleta, morda je mislila, da ljudi njeno ljubezensko življenje ne zanima, zato so jo novinarska vprašanja, ki so vrtala po njeni zasebnosti, nekoliko vznejevoljila. »Hvala, Variety, za nagrado in tudi za razkritje na rdeči preprogi. Namesto da bi se pogovarjali o čem pomembnem. Rada imam fante in dekleta, pustite me pri miru,« je po zvezdniškem druženju pripomnila na družbenih omrežjih in s tem očitno vzvalovala gladino, ki je začela kot cunami pustošiti med legijami njenih privržencev.

Rada imam fante in dekleta, pustite me pri miru.

Tisti dan, ko je na rdeči preprogi Hitmakers Bruncha potrdila, da je lezbijka, je izgubila 10.000 sledilcev na instagramu. A to je bil komaj začetek, saj jih je v treh dneh okrog 135.000. Nekateri so ji preprosto nehali slediti, drugi so to pospremili z nič kaj lepimi opazkami, spet tretji pa so ji jezno očitali, da ni bila revija Variety tista, ki je razkrila njeno spolno usmerjenost, ampak je to storila sama s svojimi besedami, novinarji so zgolj opravljali svoje delo.