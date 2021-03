S polnili se zdi manj jezna

Zaradi injekcij, ki zgladijo gubice, je videti prijaznejša. FOTO: Ian Gavan/Getty Images

Ko priznaš, da si si zgladila gube, s tem priznaš ranljivost. Nekateri v iskrenosti vidijo šibkost.

Zdrav, čist in okusen obrok. FOTO: Osebni arhiv

Goop! kuhinja na dom Podjetna zvezdnica nikoli ne počiva. Vselej se ozira za novimi poslovnimi priložnostmi. In je zdaj našla novo v dostavi hrane na dom, ki v pandemičnem letu doživlja pravi razcvet. Zato je pod okriljem svojega podjetja Goop!, primarno sicer usmerjenega v (zdrave) lepotne in negovalne izdelke, zagnala še dejavnost dostave na dom. Seveda sledeč svojemu vodilu zdravega, zato Goop! Kuhinja dostavlja le čisto, zdravo in okusno. Za zdaj le po Los Angelesu, ima pa že v načrtu širjenje v druga ameriška mesta.

Zdravo. Naravno. Poduhovljeno. Holistično. To leži v srži blagovne znamke oskarjevke, ki je v minulih letih morda bolj kot po igri znana, že razvpita, kot samooklicana gurujka zdravega življenjskega sloga. A čeprav strogo sledi svojim vodilom naravnega, niti ona ni imuna proti pastem staranja. »Ko sem dopolnila 40 let, sem se znašla v manjši krizi srednjih let.«Zato je hollywoodska lepotica tedaj prvič obiskala estetskega kirurga in si dala zgladiti vse gubice in režice, ki so pričale o njenih življenjskih izkušnjah in prehojeni poti. A je bil rezultat grozljiv. »Bila je katastrofa! Moj obraz je bil zatečen, poln modric. Moje čelo kot zamrznjeno. Sploh si nisem bila všeč!« Zaradi česar danes 48-letna zvezdnica nekaj časa ni šla niti v bližino lepotnih zdravnikov, kaj šele, da bi vnovič eksperimentirala s svojim videzom. Dokler ni odkrila, da se lahko z manjšimi odmerki polnil nekoliko osveži, a ne tudi spremeni v neizrazno lutko. »Tako sem videti manj jezna,« je priznala naklonjenost do uporabe injekcij xeomina, ki začasno zgladi in zradira gubice, predvsem med očmi.Ženska je upravičena do svojih malih lepotnih skrivnosti. V to trdno verjame Gwyneth, ki pa hkrati meni, da ima enako pravico tudi razkriti svoje lepotne popravke. Brez strahu pred obsojanjem in stigmo, ki pa sta še vedno prisotna. »Lepo je, če ženske delijo, saj je z lepotnimi operacijami, injekcijami in polnili še povezan sram,« pravi igralka, ki upa, da bomo prišli do točke, ko bomo lahko samozavestno sprejemali vse odločitve, tudi tiste, povezane z zunanjim videzom. »Sem kot odprta knjiga. Priznam, kaj zame deluje in mi je všeč ter kaj ne.« Kar pa v Hollywoodu ni vedno lahko. »Ko priznaš, da si si zgladila gube, s tem priznaš ranljivost. Nekateri v iskrenosti vidijo šibkost.«