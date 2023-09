S pevko je skrivaj pozdravil tretjega otroka, z direktorico istočasno dobil dvojčka

Včeraj se je vroča iz tiskarn na knjižne police prišla težko pričakovana biografija Elona Muska. V njej je pisec Walter Isaacson, ki se je podpisal tudi pod življenjepis Steva Jobsa, popisal Elonovo pot od njegovih skromnih začetkov v Južni Afriki, ko so ga kot dečka vrstniki zmerjali in pretepali, do enega najvplivnejših in najbogatejših zemljanov, ki mu svet – pa deloma tudi košček vesolja – leži pred nogami. Založba je v dneh pred izidom obljubljala zelo intimno pripoved o enem najbolj izjemnih in kontroverznih inovatorjev naše dobe, zgodbo o vizionarju, ki krši pravila ter je – tudi zato – svet popeljal v ero električnih avtomobilov, umetne inteligence in zasebnih poletov v vesolje. Ob tem pa bo, seveda, odškrtnila vrata tudi v njegovo zasebnost. In ta ni prav nič manj zanimiva kot njegovi izumi. Med drugim smo iz knjige izvedeli, da ni oče le sedmih, ampak kar desetih otrok, ki pa se vsaj deloma niso rodili le iz ljubezni, temveč zaradi Elonovih skrbi, da svetovna populacija upada. No, to naj bi stalo za spočetjem dvojčkov s Shivon Zilis, izvršno direktorico njegovega podjetja Neuralink. »Delam vse, kar je v svoji moči, da pomagam v krizi zaradi premajhne poseljenosti. Vse nižja rodnost je največja nevarnost za našo civilizacijo,« je Musk razložil, čemu toliko otrok z različnimi ženskami.

Biografija je že pred izidom dvigovala prah. FOTO: Press

Nekoliko več o Elonovi zasebnosti se je začelo govoriti, ko se je leta 2017 zapletel v nekajmesečno romanco z Amber Heard, ki pa naj bi ji vztrajno dvoril že tedaj, ko je bila še srečno zaljubljena v Johnnyja Deppa. Po govoricah sodeč naj bi Amber Johnnyju z njim celo nataknila roge! V drugo se je oče Twitterja znašel na tabloidnih naslovnicah, ko se je 2018. zapletel s kanadsko pevko Grimes, ta mu je leta 2020 povila dečka. Nič pretirano nenavadnega, če mu ekscentrični starši ne bi nadeli precej vesoljskega imena X AE A-XII (izgovorite ga, kot želite, vsak poskus bo verjetno dober). Še več, v sinov rojstni list sta sprva navedla ime X Æ A-12, a sta ga morala preimenovati, saj znak Æ ni del abecede, 12 pa je število. Podobno nevsakdanje ime sta si leto pozneje, decembra 2021, izmislila, ko se jima je rodila hčerka, ki jo sicer vsi kličejo Y, a je njeno krstno ime Exa Dark Sideræl Musk. Domišljiji pri izbiranju imen pa sta očitno dala krila še v tretje, saj je Elonov biograf zdaj razkril, da sta dobila še tretjega otroka, Techna Mechanicusa Muska, ki ga kličejo Tau. Kdaj sta se razveselila njega, ostaja skrivnost.

Bil je njegova senca Isaacson je, da je spisal biografijo s preprostim, a jasnim naslovom Elon Musk, milijarderja dve leti spremljal na skoraj vsakem koraku. Udeleževal se je sestankov, ga spremljal ob obiskih tovarn, se več ur pogovarjal tako z njim kot z njegovo družino, prijatelji, sodelavci in nasprotniki.

Še preden je z Grimes dobil tri otroke, je Elon postal oče že šestkrat. V prejšnjem zakonu z Justine Wilson sta se mu namreč rodila dvojčka Griffin in Vivian ter nato trojčki Kai, Saxon in Damian, medtem ko sta prvorojenca zaradi sindroma smrti v zibki izgubila po desetih tednih. A zapletena matematika Elonovih otrok se tu ne konča! V tistem, ko je z Grimes pričakoval drugega otroka, je očitno pričakoval tudi dvojčka s Shivon. Kot v knjigi opisuje Walter, si je danes 36-letna direktorica želela otrok, še tista zadnja spodbuda, ki jo je potrebovala, da zakoraka na pot samohranilstva, pa je bilo Elonovo razmišljanje, da se le z načrtnim razmnoževanjem lahko lotimo upadanja svetovne populacije. Elon se ji je ponudil za darovalca sperme, dvojčka pa je s pomočjo umetne oploditve rodila le nekaj dni prej, preden je drugorojenca povila Grimes. Shivon je pri tem poudarila, da z Elonom nikoli ni bila v intimnem razmerju, vseeno pa je Grimes v njej prepoznala razdiralko družin. Tako je vsaj sklepati iz pevkine nedavne, a zdaj že izbrisane objave na družbenih omrežjih.

Zaradi skrbi, da svetovna populacija upada, je Shivon daroval spermo. In tako sta dobila dvojčka. FOTO: Osebni Arhiv

»Povej Shivon, naj me odblokira, in Elonu, naj mi pusti videti sina, sicer bo namesto mene govoril odvetnik! Do zdaj nisem nikoli smela videti niti fotografije teh otrok, čeprav celotna situacija trga mojo družino na koščke!« je čivknila Grimes, potem ko je Isaacson 6. septembra, tri dni pred izidom biografije, objavil fotografijo Elona in Shivon z njunima dvojčkoma.