S kronanja na sinov rojstni dan

Za princem Harryjem je naporen konec tedna, saj je v enem dnevu prisostvoval kar dvema pomembnima dogodkoma, vsak je potekal na drugi strani Atlantika. Prvi je seveda kronanje njegovega očeta kralja Karla III., na isti dan pa je četrti rojstni dan praznoval tudi Harryjev sin Archie. Prav to naj bi bil razlog, da Meghan ni hotela spremljati Harryja v London, čeprav so iz Buckinghamske palače že pred časom sporočili, da vojvodinja ni bila povabljena.

Mnogi so ob spremljanju njihovega prihoda v opatijo pripomnili, da je videti, kot bi mu bilo neprijetno. FOTO: Pool Via Reuters

Počutil se je neprijetno

Meghan ​je prvorojencu pripravila skromno zabavo, na kateri so se po poročanju virov blizu Susseških zbrali najožji družinski člani, glede na to, da z večino ne govori, je bila to najverjetneje zgolj njena mama Doria Ragland, in nekaj dobrih prijateljev. Seveda ni smela manjkati rojstnodnevna torta, Archie se je sladkal z limonovo, iz sadežev, ki rastejo na vrtu njune kalifornijske vile, jo je spekla Meghan.

V približno 24 urah, kolikor jih je preživel v Londonu, menda ni srečal ne z očetom niti bratom in njegovo soprogo. FOTO: Pool Via Reuters

Princ Harry se praznovanja žal ni mogel udeležiti, a je takoj po koncu uradnega dela kronanja menda sedel na zasebno letalo in prišel domov, še preden je Archie legel k počitku, ter mu zaželel vse najboljše. Kot so britanskim medijem povedali viri iz Buckinghamske palače, se princ Harry v približno 24 urah, kolikor jih je preživel v Londonu, menda ni srečal ne z očetom niti bratom in njegovo soprogo. Malce je poklepetal le z najljubšima sestričnama, princesama Eugenie in Beatrice, skupaj z njima je prišel tudi v Westminstrsko opatijo, kjer so ga posedli ob Jacka Brooksbanka, moža princese Eugenie.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor je 6. maja dopolnil štiri leta.

Mnogi so ob spremljanju njihovega prihoda v opatijo pripomnili, da je bil Harry videti izredno nerodno, kot bi mu bilo neprijetno in bi bil raje kjer koli drugje. Da je bilo najbrž res tako, so se strinjali tudi poznavalci.

Preberite še: