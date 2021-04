S Harryjem se nista upala sestati ločeno

Charles je bil na očetovem pogrebu zelo čustven. Po njem pa si je vzel čas za pogovor s sinovoma in razmislek, kako naprej. FOTO: Pool Reuters

Pogreb princase bo v zgodovino britanske kraljeve družine zapisal ne le kot slovo od moža kraljice, ki ji je zvesto stal ob strani 73 let zakona, ampak tudi kot tisti dogodek, ki bi bil lahko velika prelomnica. Po pogrebu so se namreč sestali prestolonaslednikin njegova sprta sinovain, na mizi pa je tudi načrt, kakšna bo kraljeva družina v prihodnje.Po pogrebu, ko sta William in Harry izmenjala prve besede iz oči v oči po dolgih mesecih napetosti, je po poročanju britanskih medijev sledil še pogovor obeh bratov z njunim očetom. Pogovarjali naj bi se slabi dve uri na prostem zaradi epidemioloških omejitev, delno naj bi prisostvovala tudi. Williamova žena naj bi možu prigovarjala, da dedkov pogreb izkoristi in poskuša zaceliti rane, ki jih je povzročil predvsem intervju Harryja in njegove ženeBritanski mediji pišejo, da je nezaupanje med obema stranema tako veliko, da si Charles in William nista upala s Harryjem pogovoriti se ločeno, da bi bilo povsem jasno, kdo je kaj izrekel in ne bi mogel kdo v prihodnje izkrivljati besed koga drugega. Kraljica naj bi dala jasno vedeti, da povsem podpira Charlesa in Williama. Pogovoru ni prisostvoval nihče drug, niti najožji sodelavci princev. Odnosi med Harryjem in njegovo najožjo družino so še vedno zelo napeti, saj je nezaupanje globoko, je pa bil narejen prvi majhen korak k spravi.Že pred pogrebom pa naj bi Harry svojemu zelo prizadetemu očetu napisal zelo osebno pismo, v katerem je obljubil, da bo spoštoval institucijo. V intervjuju z Oprah je Harry med drugim očeta obtožil, da ne sprejema več njegovih klicev in da ga je finančno odrezal. Harry naj bi v pismu očetu pojasnil svoje razloge za odhod iz kraljeve družine.Harry za zdaj še ostaja v Veliki Britaniji, saj naj bi počakal najmanj do srede in kraljičinega 95. rojstnega dne, preden se bo vrnil v Kalifornijo k noseči Meghan in njunemu prvorojencu. Po pogovoru s sinovoma pa se je Charles sam odpravil v Wales, kjer naj bi v samoti razmislil, kako naprej. Charles naj bi že nekaj časa razmišljal o tem, kakšna bo družina po tem, ko bo postal kralj. Načrtoval naj bi »oženje« družine, da bi bila ta bolj »vitka« in moderna, Williama pa naj bi skrbelo, da bo po odhodu Harryja iz kraljeve družine nanj in na Kate padlo veliko breme, zato naj bi za pomoč pri opravljanju dolžnosti kraljeve družine zaprosil svojo sestrično, hčer princese, in njenega moža