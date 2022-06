S Camillo je menda lažje shajati

Priznani fotograf Arthur Edwards, ki pogosto fotografira britanske kraljeve in mnogo njih tudi dobro pozna, je pred dnevi dvignil nemalo prahu, ko je dejal, da je Camilla veliko bolj prijazna, kot je bila pokojna princesa Diana. Slednja ima 25 let po smrti še vedno ogromno oboževalcev, in ti so bili nad Edwardsovo izjavo milo rečeno ogorčeni. Mnogi se namreč še vedno spominjajo Diane in njenih besed, da v zakonu s Charlesom nista sama, ampak so v njem trije, s čimer je seveda mislila na njegovo takratno ljubico Camillo, ki je pozneje postala njegova žena.

Arthur Edwards je Camillo pohvalil kot družabno in z odličnim smislom za humor. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Odkar se je to zgodilo, še posebej pa v zadnjih letih, ko se vedno pogosteje pojavljata v javnosti, pa so jo ljudje vzljubili, a čeprav postaja vedno bolj priljubljena, se zdi, da je Dianini oboževalci ne bodo nikoli sprejeli. »Diana je bila izjemno priljubljena po svetu. Sprva so ljudje z njo sočustvovali, nato so občudovali njeno humanitarno delo in v njihovih očeh je postala in ostala skorajda svetnica. A imela je svoje muhe in na trenutke je bila težavna.

Pred smrtjo Diana ni govorila ne s svojo mamo ne z nekoč najboljšo prijateljico Sarah Ferguson.

V času, ko je umrla, ni govorila ne s svojo mamo ne z nekoč najboljšo prijateljico Sarah Ferguson, vse to zaradi prepirov glede malenkosti in nesmiselnih zamer. Camilla ni takšna, je veliko bolj prijetna, lažje je shajati z njo, tudi zaradi njenega smisla za humor in komunikativnosti. Diani je to manjkalo,« je med drugim dejal Edwards, z njim pa se je strinjal tudi pisatelj in strokovnjak za etiketo William Hanson: »Vojvodinja Cornwalska se lahko pogovarja s komer koli, tudi če koga ne mara, ta tega ne bo nikoli vedel, in ljudje se v njeni družbi hitro sprostijo. Zna se tudi pošaliti in rada spije kakšen kozarček, kar vedno pomaga.«