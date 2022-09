S 25 leti je zanj postala prestara, ta zvezdnik se videva le z mladimi

Kljub temu da na rojstnodnevni torti upihne vsako leto eno svečko več, teh bo letos že 48, je petindvajset let tista meja, prek katere ne gre. Vsaj ko pride do vprašanja srčne izvoljenke. To dokazuje že hiter pregled ljubezenske zgodovine Leonarda DiCapria, ki je omrežil nekatere od največjih lepotic na svetu, med temi Blake Lively, Kate Moss, Nino Agdal, Bar Refaeli in Gisele Bündchen, a vse tedaj, ko so jih še štele manj kot 25. Zato so se letos poleti skoraj odprle stavnice, ali bo hollywoodski težkokategornik morda kmalu spet na trgu samskih, saj je Camila Morrone, v ljubezni katere se je sončil minula štiri leta, 16. junija prestopila to usodno mejo.

In čeprav so bile vse zbadljivke na račun igralčeve obsedenosti z mladimi lepoticami in da bo Camila letos zanj postala prestara, izrečene v šali, so se izkazale za več kot resnične. »Letos poleti sta prekinila razmerje. Zaradi tega ni med njima nobene napetosti ali grdih čustev, njuna ljubezen se je izpela po povsem naravni poti,« je dejal vir. Čeprav je ta narabni potek stvari, vsaj sodeč po igralčevi ljubezenski statistiki, očitno Camilina starost.

16. junija je dopolnila četrt stoletja.

Argentinska lepotica, ki se je rodila leta 1997, ko je Leonardo s Titanikom že osvojil svet, je oskarjevca spoznala pri svojih rosnih 12 letih. Poti so se jima križale zaradi Ala Pacina, ki je bil več let v razmerju s Camilino mamo Lucilo Solo, zaradi česar nanj še vedno gleda kot na svojega očima ali najmanj dobrega botra. Toda če je Leo v njej takrat videl le prikupno krščenko svojega igralskega kolega, mu je slabo desetletje kasneje ob pogledu na lepotico, v kakršno je zrasla, srce začelo hitreje utripati. Podobno pa tudi Camili, ki se je požvižgala na 22-letno starostno razliko med njima.

»V Hollywoodu, pa tudi če pogledamo zgodovino, je ogromno parov, ki so si po letih precej vsaksebi. Vsak mora imeti pravico, da se videva, s komer želi.« In ta nekdo je bil zanjo DiCaprio, s katerim sta se tiho začela videvati leta 2018, že kaj hitro pa naj bi strastna zaljubljenost prerasla v nekaj precej močnejšega in se je začelo celo šepetati, da se je Leo z njo pripravljen ustaliti in se morda celo podati na pot očetovstva. »Nobene še ni ljubil tako močno,« je dejal vir. In čeprav je zvezdnik ostal zvest vodilu, da o svoji zasebnosti v javnosti ne razpreda, je bila Camila tista, s katero je predlani sedel na podelitvi oskarjev. Kričeč znak, da z dekletom misli resno!

Predstavil jo je že svojim staršem. Skupaj sta preživela pandemsko zaprtje in v tem neznansko uživala. A je zdaj, s Camilinim 25. rojstnim dnem mimo, očitno napočil čas slovesa. Tako se zdaj vsaj širi po družabnih omrežjih, čeprav je šlo morda zgolj za naključje. Morda. »Ni pojava na svetu, ki bi bil tako zanesljiv kot to, da Leonardo prekine z dekletom, ko ta dopolni 25 let. Statistika je neverjetna!« je čivknil eden, drugi pa dodal, da so v življenju le tri stvari gotove, »davki, smrt in dejstvo, da se Leo videva le z dekleti, ki same še ne morejo najeti avtomobila«.

Še tretji pa je zapisal, da se lahko na Leov račun šalimo, kolikor želimo, a da je naravnost osupljivo, skoraj že vredno spoštovanja, kako od tega svojega ljubezenskega pravila ne odstopi niti za las.