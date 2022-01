Ruska princesa išče visokega svetlolasca

Kraljevi so običajnim smrtnikom pogosto bolj podobni, kot si mislimo, dokaz za to je ruska princesa Olga Romanova, pranečakinja zadnjega ruskega carja Nikolaja II. Enainsedemdesetletna princesa, ki že dolga leta živi v Veliki Britaniji, ima namreč dovolj samote in jesen življenja bi rada preživela v družbi ljubečega sopotnika.

Do zdaj velike sreče v ljubezni ni imela, 14 let je bila poročena z irskim aristokratom Francisom Mathewom, a sta šla vsak svojo pot že davnega leta 1989. Zdaj se je odločila, da ne bo več čakala svojega princa na belem konju, temveč ga bo poiskala sama, in to s pomočjo svetovnega spleta. Ali ga bo tudi našla, je drugo vprašanje, njene želje so namreč zelo specifične. »Tip moškega, ki mi je že od nekdaj všeč, je vsekakor visok, vitek in svetlolas. Najbolje bi ga morda opisala kot natreniran izučen morilec, morda nekdanji pripadnik posebnih enot policije ali vojske,« je dejala Romanova in dodala, da je bil še najbližje njenemu sanjskemu moškemu pokojni princ Filip. »Filip je bil krasen, a kaj ko je bil že poročen z britansko kraljico. Bi pa skoraj postal moj tast, si mislite,« se v smehu spominja princesa.

Ne predstavljam si, kako bi to šlo, niti približno nisem bila primerna žena zanj.

Njena mama je bila namreč prepričana, da bi bila mlada Olga primerna žena britanskemu prestolonasledniku princu Charlesu, s katerim sta sicer v sorodu, nad tem pa sama ni bila navdušena. »Na srečo je bilo več kot očitno, da se to ne bo zgodilo, saj nisem bila prave vere in še mnogo drugih reči, a to je ni ustavilo. Imela je obdobje, ko je bila prav obsedena s tem. Ne predstavljam si, kako bi to šlo, niti približno nisem bila primerna žena zanj,« pravi Olga, ki kljub ločitvi in mnogo neuspelim zvezam še vedno verjame v ljubezen in popolno partnerstvo. »Seveda nisem zagrenjena in nisem odpisala moških. Jasno mi je, da so tam zunaj krasni gospodje, le jaz jih ne znam izbrati,« je priznala Olga, ki zase pravi tudi, da ni tipična plemkinja: »Žal večkrat okrog hiše kidam gnoj, kot jem kaviar.«

Njenemu idealnemu moškemu se je najbolj približal princ Filip. FOTO: Reuters

Čeprav se je rodila v premožno družino, je bilo razkošja konec, ko je umrla njena babica. Olgina mama se ni mogla navaditi na bolj skromno življenje in se je močno zadolžila. Ko je odšla tudi ona, je Olga podedovala hišo, v kateri živi zdaj, a je bila v popolnem razsulu. Romanova je morala prodati precej dragocenosti svojih kraljevih prednikov, da jo je lahko obnovila, in takrat se je zavezala, da bo živela drugače, kot je njena mama, predvsem skromnejše. Zadnja leta se preživlja z oddajanjem ene od sob v svoji hiši, po kateri pogosto popelje tudi turiste, ki jih zanima zgodovina ruskih vladarjev.