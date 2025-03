Rožnati lasje in visoke pete: sin Roberta De Nira presenetil z novo podobo

Sin Roberta De Nira, 30-letni Aaron Kendrick, ki le redko obiskuje javne dogodke, se je nedavno v družbi očeta pojavil v New Yorku in z novim videzom pritegnil veliko pozornosti, povzema Gloria.hr.

Aaron de Niro FOTO: Profimedia

Namesto elegantnih oblek, ki jih je nosil na dogodkih, posvečenih očetu, je presenetil z vojaškimi škornji z visoko peto in dolgimi rožnatimi lasmi, ki so kukali izpod črne čepice.

Njegova preobrazba priča, da je radikalno spremenil slog in izrazil kanček uporništva, kar do sedaj ni bilo del njegove javne podobe.

Aaron je eden od sedmih otrok Roberta De Nira, med najstarejšim in najmlajšim je 50 let razlike. Ima brata dvojčka Juliana, ki se je, za razliko od njega, odločil za igralsko kariero.

Julian je debitiral v filmu In Dubious Battle, iz leta 2016, kjer je igral ob Seleni Gomez in Jamesu Francu, največjo prepoznavnost pa je dosegel v seriji First lady, kjer je upodobil mladega Baracka Obamo.

Julian in Aaron sta bila rojena preko nadomestne matere, njuna mati je igralka Toukie Smith, s katero je bil Robert De Niro v zvezi med letoma 1988 in 1996.

Robert De Niro in Toukie Smith FOTO: Profimedia

Slavni igralec, ki je svojim otrokom vedno nudil veliko podporo, je pred časom razkril, kaj jim je svetoval, če želijo slediti njegovim stopinjam:

»Ko gre za moje otroke, jima vedno povem – če želite biti igralci ali delati v umetnosti, je to super, dokler ste srečni. Samo ne podcenjujte se. Zapustite svojo cono udobja, sledite temu, kar resnično želite, in ne bojte se,« je De Niro leta 2020 pojasnil za People.