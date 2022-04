Ronaldu po izgubi sina moč daje preživela hčerka

Sočasno sta začutila največjo srečo, ki jo lahko občutijo starši, ter najhujšo bolečino, ki jima je razklala srce in ne bo nikoli povsem izginila, s časom bo zgolj nekoliko otopela. Med porodom, ko bi Cristiana Ronalda in Georgino Rodriguez moral razveseliti jok dveh novorojenčkov, dvojčkov, je porodno sobico namreč napolnil jok zgolj enega.

Nogometaševa družina žaluje. FOTO: Osebni Arhiv

»Z največjo žalostjo sporočava, da je najin fantek umrl. To je najhujša bolečina, ki jo lahko občutijo starši,« sta skrušeno sporočila svojim sledilcem in dodala, da ju z močjo v teh najbolj črnih trenutkih navdaja le njuna novorojena hčerka, dvojčica umrlega sinka.

Najboljši oče

Oktobra se je zvezdniškima zaljubljencema zdelo, da se smeji ves svet, kot da z njima čuti le neizmerno srečo. Pod srcem lepotice, ki je portugalskemu nogometnemu zvezdniku leta 2016 ukradla srce, je namreč rasel kar dvojni odmerek njune ljubezni. Pričakovala sta dvojčka!

»Radostno sporočava, da pričakujeva dvojčka. Najini srci sta polni ljubezni – komaj čakamo, da vaju spoznava,« sta radostno čivknila, niti malce preplašena, da ju že čez nekaj mesecev čakajo dvojne naloge novopečenih staršev – dvojno previjanje, dvojno hranjenje, dvojni krči. Dvojna radost. Tega sta bila namreč že vajena, saj sta dvojčka osrečila Ronalda že pred petimi leti, ko se je z Georgino že videval, le da mu je ta povila nadomestna mati.

To je najhujša bolečina, ki jo lahko občutijo starši. Zlomljena sva.

Še več, v tistem istem letu 2017, le pičlih nekaj mesecev kasneje, je na svet pokukala tudi Alana Martina, ki se je rodila iz ljubezni med Cristianom in Georgino, da sta imela sočasno pri hiši kar tri dojenčke. In še šestletnika, ki ga je športniku povila neimenovana nadomestna mati. Še dve štručki radosti bi torej bili zanju mala malica, v njun dom bi prinesli še več sreče in ljubezni.

Komaj sta čakala prihod še dveh otrok. Ronaldo je v preteklosti že priznal, kako ga je starševstvo omehčalo in naučilo ogromno o ljubezni. Njegova srčna izbranka pa je bila prepričana, da si boljšega partnerja in očeta svojih otrok ne bi mogla niti prisanjati, le nekaj tednov prej je namreč pela hvalospev njegovim očetovskim vrlinam, češ da je najboljši oče na svetu. A sta se sedaj po mesecih srečnega pričakovanja zavila v najtemnejšo črnino.

Oktobra sta se veselila, da bosta z dvojčkoma na poti kmalu že oče in mama šestim. FOTO: Osebni Arhiv

»Rojstvo najine hčere nama daje moč, da lahko preživiva z nekaj upanja in sreče. Zlomljena sva. Najin fantek, ti si najin angel. Vedno te bova imela rada,« sta zapisala in se zahvalila zdravnikom in sestram za skrb in podporo, ki sta ju imela ob tej mračni uri.