Ronaldova soseda razkriva: Živijo v zlati kletki

V elitnem delu Torina živi zvezda Juventusa –in njegova družina. Kako je videti življenje družine mega zvezdnika, pa razkriva ena njihovih najbližih sosedov, hčerka nogometnega zvezdnika, ki je bil pred mnogimi leti z Juventusom osvojil tudi številne naslove. Kar je Betty razkrila italijanskim medijem, pa bi vas lahko pošteno presenetilo.»Bala sem se, da bodo organizirali glasne zabave. Tudi moj oče je bil nogometni zvezdnik, a to so bili drugačni časi. Oče se je vozil s fiatom, Ronaldo pa se vsak dan pripelje v Rolls Roycu, a ga ne vidim, ker ima zatemnjena stekla. Njegova garaža je polna športnih avtomovilov, mer katerimi je tudi Lotus. Imajo prekrasen pokrit bazen in čudovito urejen vrt.«A vrednost voznega parka, ni edina razlika, ki jo opaža Betty med svojim očetom in Ronaldom. »Moje otroštvo je bilo takšno kot otroštvo mojih vrstnikov, a Ronaldovi otroci živijo povsem drugače. Pogosto vidim, kako na zavarovanem območju ulice rolka, a nihče ne more k njemu, ker tam stoji rampa, fanta pa vedno varujejo varnostniko. Enako je z, ko se odpravi, tako kot mnoge mlade mamice, na sprehod. Čeprav je ulica prazna, so ob njih vedno varnostniki,« je dejala in dodala, da je vse skupaj kot nekakšna zlata kletka. »Christiano Junior največ časa preživi v šoli in na treningih pri Juventusu tako kot njegov oče. Imam štiri vnuke njegove starosti, tukaj živijo tudi drugi otroci njegove starosti, a on je vedno sam.