Ronaldo se je preselil, krive so bile ovce (FOTO)

»Tako bomo živeli v Angliji,« tako je, partnerica nogometaša Ronalda zaopisala ob fotografije, na katerih njeni otroci uživajo v osrčju narave in občudujejo ovce na travniku. A čeprav je vse skupaj videti naravnost idilično, kot kaže ni najbolj pisano na kožo Ronaldu, ki je pred kratkim podpisal pogodbo z Manchester Unitedom. Vilo, ki je obdana s čudovito naravo in ovcami, naj bi že zapustili in se preselili.Ronalda naj bi najbolj motile ovce, ki so ga budile navsezgodaj zjutraj, bal pa naj bi se tudi za lastno varnost, saj je bila hiša preblizu ceste.»Čeprav je nepremičnina čudovita in leži med polji in gozdovi, je bilo v bližini preveč ovc, ki so bile zgodaj zjutraj preglasne. Blizu je tudi javna steza za pohodnike, ki je imela odprt pogled na njegova vhodna vrata,« poroča The Sun. »Ronaldo je profesionalec, ki potrebuje mir po tekmi, zato se je odločil, da bo zanj in njegovo družino najbolje, da se preselijo.« Dodajajo še, da imajo v novi vili garažo, v kateri ima prostora za štiri vozila, bazen, kino dvorano in še mnogo več.