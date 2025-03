Ronaldo razkril, kaj se mora zgoditi, da bo končno zaprosil svojo Georgino

Cristiano Ronaldo pravi, da bo svojo partnerko Georgino Rodriguez poročil šele, ko bosta začutila »tisti klik trenutek«. Štiridesetletni Ronaldo je sicer v zvezi z devet let mlajšo manekenko od leta 2016, v tem času mu je rodila tudi dve hčerki in skrbi za tri otroke, ki jih ima Ronaldo iz prejšnjih zvez.

To pa za nogometnega zvezdnika, kot kaže, ni dovolj, da bi 31-letno temnolasko tudi zaprosil za roko. Georgina je sicer v svoji resničnostni oddaji dejala, da jo prijatelji pogosto dražijo in sprašujejo, kdaj bosta naredila naslednji korak v razmerju, a jim vedno odgovori, da to ni odvisno od nje.

Kako dolgo bo še morala čakati na prstan, ne zna povedati niti 40-letni Portugalec. »Vsakič ji pravim, da se bo to zgodilo, ko bova začutila ‘klik'. Tako kot vse v najinem življenju. In ona ve, o čem govorim. Lahko se zgodi čez eno leto, lahko čez šest mesecev ali celo čez en mesec. Prepričan pa sem, da se bo zgodilo,« je pojasnil Ronaldo.