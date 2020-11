Romunska Harry in Meghan

Nicholas je daljni sorodnik britanskega kraljevega para. FOTO: getty Images

REUTERS PICTURES Kralj Mihael je umrl pred tremi leti in Aline-Marie ni imel priložnosti spoznati. FOTO: Reuters

Ko je mami svoje nezakonske hčerke predlagal test očetovstva, sprva menda ni bila za to, a je po pritiskih le popustila.

Nekdanji romunski princje pred dnevi drugič postal oče, za ženopa je to prvi otrok.Veselo novico je presrečni princ z javnostjo delil kar na družabnem omrežju, kjer je zapisal: »Z velikim veseljem oznanjam rojstvo hčere. Na svet je prijokala 7. novembra ob 20.05 v bolnišnici Polizu v Bukarešti. Mama in hči se počutita odlično in sta obe zdravi. To je zelo poseben trenutek za našo družino in hvaležni smo za vso podporo, ki ste nam jo izkazali v domovini, še posebno pa za ves trud medicinskega osebja v teh težkih časih.«Nekdanji princ in edini vnuk zadnjega romunskega kraljater daljni sorodnik britanske kraljiceže od svojega petega leta živi v Veliki Britaniji, zakaj sta se z ženo odločila, da bo rodila v njegovi domovini, pa ni znano. Malčica je na svet prijokala leto in pol po tem, ko je Nicholas priznal, da ima nezakonskega otroka, prav tako deklico, ki je stara že štiri leta, z, s katero sta se nekoč občasno dobivala, a razmerje ni preraslo v nič resnejšega. Cirjanova od Nicholasa ni zahtevala preživnine za otroka ali česar koli, 34-letnik se je sam odločil, da prevzame odgovornost za otroka, če se izkaže, da je res njegov.Ko je Cirjanovi predlagal test očetovstva, ta sprva menda ni bila za to, a je po Nicholasovih pritiskih ter posredovanju njegovih odvetnikov le popustila.Če bi Romunija še bila kraljevina in če mu družina ne bi odvzela plemiškega naziva ter drugih pravic, bi bil Nicholas tretji v vrsti za prestol. Razdedinil in odstranil iz nasledstva pa ga je njegov ded prav zaradi razmerja s Cirjanovo.»Kot glava romunske kraljeve družine se je kralj Mihael odločil, da bo za družino in državo najbolje, da je na čelu obeh nekdo, ki je uravnotežen, skromen, s primernimi moralnimi načeli, nekdo, ki vedno misli na druge in jih spoštuje. Kralj Mihael upa, da bo njegov vnuk, ki ga ima še naprej neizmerno rad, v naslednjih letih našel pravi način, kako služiti domovini, uresničevati svoje ideale ter na najboljši način izkoristiti vse dobre lastnosti, ki mu jih je podaril bog,« so leta 2015 sporočili iz palače. Tri leta pozneje je Nicholas spoznal sedanjo ženo, ki so jo ljudje v Romuniji nemudoma vzljubili, par pa označili za romunskega princainNicholasov ded je leta 2017 umrl in ni videl vnukove nove izbranke, za katero so mnogi prepričani, da bi mu bila všeč, morda bi celo spremenil svoje mnenje o Nicholasu. Kot je namreč dejala Nicholasova mama princesa, kralj več let vnuka ni želel niti videti, češ da »njegovo vedenje kaže na to, da je izgubil moralni kompas«, še bolj se mu je zameril, ko kar ni in ni opravil testa očetovstva, kar sicer ni bila Nicholasova krivda, kralj pa je to razumel kot nesprejemljivo pomanjkanje odgovornosti.