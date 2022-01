Romantična zaroka med vršaci

Božično-novoletni prazniki so priljubljen čas za zaroke. Povsod gorijo lučke in sveče, mnogi ta čas preživljajo v romantičnem zavetju zasnežene gorske koče. Za pravo vzdušje je poskrbljeno brez večjega truda in napora.

Tako se je prejšnji teden na smučanju v Švici na prstancu leve roke diamant zasvetil tudi, sicer nekoliko manj znani plemkinji, ki pa je tesno povezana z britansko kraljevo družino, še posebno kraljico. Je namreč hči njenega bratranca, markiza iz Milford Havna, v daljnem sorodstvu pa je tudi s kraljičinim pokojnim možem princem

Enaintridesetletna Tatiana bo menda še letos večno zvestobo obljubila postavnemu in premožnemu Alexandru Druju. Tudi po njegovih žilah se pretaka modra kri, saj njegovo družinsko drevo po očetovi strani krasita tako vikont kot grof. Ker je Tatiana navdušena športnica, nekoč je želela postati inštruktorica smučanja, a se je nato odločila, da bo življenje posvetila eni svojih največjih ljubezni, konjem, ki jih zdaj uči dresure, pa je Dru za roko ni zaprosil pred prasketajočim kaminom, ampak na gorskem vrhu.

Par je s prijatelji užival na smučanju, ko so sestopili s sedežnice, pa sta zaljubljenca malce postala, da bi si ogledala prekrasen razgled, ki se jim je v sončnem vremenu ponujal na okoliške Alpe. Takrat se je Alexander odločil, da je pravi trenutek, da iz žepa izvleče prstan in poklekne pred svojo drago, ta pa mu je obljubila, da se bo z njim poročila.

Eden od njunih prijateljev je trenutek ovekovečil in Tatiana je fotografijo nasmejanega in objetega para delila tudi na družabnem omrežju, dodala pa ji je zgolj emotikon zaročnega prstana, kar je bilo povsem dovolj, da so se pod objavo usule čestitke prijateljev in drugih sledilcev.