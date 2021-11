Rojstna hiša legende bo državni spomenik

Nikoli ni skrival svojega skromnega ozadja, vedno je bil ponosen na dom, kjer so se začele njegove sanje o nogometni karieri. Ta se je zapisala v športno zgodovino, v kulturno dediščino pa se bo vključila rojstna hiša Diega Maradone, saj so jo oblasti argentinske prestolnice Buenos Aires razglasile za državni spomenik.

Hiša propada

Četrt Villa Fiorito je preprosta, krasi pa jo poslikava nogometnega asa, ki se je poslovil 25. novembra lani, star 60 let, zaradi srčnega zastoja; državno tožilstvo še vedno preiskuje smrt zaradi domnevne zdravniške malomarnosti, saj je umrl dva tedna po operaciji zaradi možganskih krvavitev, okoliščine pa kažejo na hude napake pri oskrbi bolnika. Na udaru so osebni zdravnik, psihiater in negovalno osebje. Argentina se je pred slabim letom tako ovila v žalost, Maradono pa kljub njegovim kontroverznim nastopom in razvpitemu življenjskemu slogu pogreša in objokuje tudi nogometni svet. Oblasti so nedavno ocenile, da ne morejo več dopustiti nadaljnjega propada rojstne hiše nogometnega velikana; dvorišče preproste družinske hiše, ki jo obdaja žičnata ograja, je polno vsakršne krame in odpada, zato jo bodo uredili z okolico vred, kot se spodobi za državni spomenik, načrtujejo tudi odprtje muzeja v neposredni bližini ali kar v notranjosti hiše. Poudarjajo, da je neprecenljive vrednosti celotna četrt Villa Fiorito, saj tam stoji kar sedem nogometnih igrišč, na katerih je Maradona v otroških letih vneto brcal žogo in si tlakoval pot do osupljive kariere, do zvezd.

Maradona je svojo rojstno hišo nazadnje obiskal leta 2010; leta 1978 se je preselil v nepremičnino, ki jo je prejel ob podpisu pogodbe z Argentinos Juniors in ki ima od leta 2016 po zaslugi enega od menedžerjev kluba in zbiratelja spominkov nogometnega zvezdnika že status muzeja.