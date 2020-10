Rodila sina, oče neznan

Osebni Arhiv Presrečna, da je njena Katherine dobila bratca.

Samoizolacija je bila za nekatere znane dobrodošla, saj je njihova zasebnost naposled res postala zasebna.insta v popolni odmaknjenosti, brez zanimanja (in vednosti) javnosti znova dobila naraščaj, mamica je drugič postala, čeprav se nikomur ni niti sanjalo, da pričakuje. Zdaj pa se je srečnicam, ki jih v tem posebnem času niso motile luči medijskih žarometov, priključila še. »To bom povedala prvič, zato je občutek precej čuden. Toda 3. septembra sem dobila sinčka. Ime mu je!«Zabavni igralki in ustvarjalki humoristične serije Mindy se dogaja uspeva, da njena zasebnost ostaja skrivnost. Čeprav ni skrivala, da si v življenju želi otrok, je njena prva nosečnost pred tremi leti vse precej presenetila. Tudi zato, ker v njenem življenju ni bilo nobenega moškega, oče njene prvorojenkepa še vedno ostaja skrivnost, ki je ne poznajo niti njeni najbližji prijatelji. »Dokler se o tem ne bom mogla pogovoriti s hčerko, o tem ne bom govorila z nikomer drugim.« Zato zdaj niti ni šok, da nihče ne ve, kdo je oče njenega novorojenčka in ali imata Katherine in mali Spencer sploh istega očeta. Kar pa ne nazadnje ni pomembno, bistveno je, da družinica, že dober mesec večja za še enega člana, neznansko uživa. »Spencer je vesel in zdrav dojenček, njegova sestrica pa ga obožuje. Njega in njegove igračke! Odkar je prišel Spencer, je v hiši superzabavno. Da včasih kar pozabim, da sem kot edina odrasla oseba zdaj v manjšini.« A če je zvezdnica presrečna, priznava, da je bila njena skrivna nosečnost med pandemijo kar malce strašljiva.Igralkini oboževalci pa ugibajo, kdo bi lahko bil skrivnostni oče (ali očeta) njenih dveh otrok. Največkrat omenjajo njenega prijatelja, s katerim sta bila nekoč tudi romantično povezana. »Poznava se že več kot 15 let. Prav prisrčno je, da ljudje mislijo, da je najin odnos po vsem tem času zanimivejši in bolj romantičen, kot v resnici je. B. J. je kot član družine, kar je sicer manj seksi, kot si ljudje zamišljajo in želijo, je pa ta odnos tesnejši in globlji,« je Mindy dejala o prijatelju, ki si je pred tremi leti prislužil tudi nadvse častno vlogo botra njene prvorojenke.