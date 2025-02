Rodila je Gisele Bündchen - tako se je na novico odzval njen bivši

Brazilska manekenka 44-letna Gisele Bü​ndchen in njen devet let mlajši partner Joaquim Valente sta dobila prvega otroka. Spol in ime novorojenčka javnosti še nista znana, tuji mediji poročajo, da sta tako mama kot otrok zdrava.

Viri blizu para so povedali, da novopečena starša med nosečnostjo nista želela izvedeti, ali bosta dobila dečka ali deklico, piše Page six.

Ugibanja, da sta Gisele in Joaquim par, so se pojavila leta 2022. Tedaj je manekenka delila video, v katerem jo on na Floridi poučuje jiu-jitsu.

Kasneje istega leta sta, le dva tedna po uradnem koncu njenega zakona z nogometašem Tomom Bradyjem, skupaj obiskala Kostariko.

Z njima sta bila tudi njena otroka iz prvega zakona, a Gisele je tedaj zanikala, da sta kaj več kot prijatelja.

»Mislim, da me bodo v trenutkih po ločitvi vedno z nekom povezovali,« je takrat povedala za Vanity Fair.

A prijateljstvo je očitno preraslo v nekaj več, in vir za People je februarja 2024 povedal, da sta Gisele in Joaquim dejansko skupaj, in to od junija 2023.

Kdo je Joaquim Valente?

Skupaj s svojima bratoma v Miamiju poučuje borilne športe. Je najmlajši od trojice in bil je zadnji, ki se je preselil v Miami. V njihovem klubu so dobrodošli vsi, ne glede na stopnjo predznanja.

Na strani kluba je navedeno, da jiu-jitsu poučujejo tudi starejše ter tiste s posebnimi potrebami.

Kaj pa bivši novopečene mamice?

Vir blizu nogometaša je za Page six povedal, da je Tom Brady srečen za bivšo ženo in ji privošči le najboljše.

Zakon med Tomom in Gisele je bil eden najglamuroznejših v Hollywoodu, poročena sta bila od leta 2009 do 2022 in imata skupaj dva otroka, 15-letnega Benjamina in 11-letno Viviene.