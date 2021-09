Rod Stewart se je izognil zaporu

Spopad z varnostnikom

Silvestrska razposajenost bo oba stala nekaj deset tisočakov.

Napadeni varnostnik Jesse Dixon.

Kompenzacija

S sinom Seanom na sprehodu po ulicah Los Angelesa.

V mestu Palm Beach na Floridi v ZDA bi se moralo v torek začeti sojenje 76-letnemu rockovskemu zvezdnikuin njegovemu 40-letnemu sinu, ker sta se na silvestrovo leta 2019 prerivala in pretepala z varnostnikom, ki ju ni pustil na novoletno zabavo v enega od hotelov v floridskem letoviškem kraju. A ker sta se oba odločila za sodno poravnavo in ne javno sojenje, je sodnikprestavil narok na 22. oktober. Tedaj naj bi bila sklenjena dokončna različica sodne poravnave med rockovskim zvezdnikom in njegovim sinom na eni in 33-letnim varnostnikomna drugi strani.Angleški rocker, ki se ponaša z viteškim nazivom sir zaradi zaslug za prepoznavnost Velike Britanije in britanske kulture, se je v aferi znašel po lastni neumnosti. Ko so Rod Stewart, njegov starejši sin Sean, njegova tedanja žena(razšla naj bi se pred mesecem dni) ter njuna 15- in 9-letna sinovaoziromaželeli na zunanje otroško igrišče hotela The Breakers, kjer so čakali na prihod leta 2020, jim osebje tega ni dovolilo, kajti igrišče je bilo na silvestrovo pač zaprto.Prišlo je do prepira in posredoval je dežurni varnostnik Dixon. Kot so pokazale varnostne kamere, se je prepričevanje kmalu sprevrglo v žolčno debato. Policijsko poročilo govori, da so bili Stewartovi glasni in razburjeni. V nekem trenutku je Rod Stewart proti varnostniku dvignil roko v nacistični pozdrav, z drugo pa simbolično pokazal na Hitlerjeve brčice.Kakšen trenutek za tem je najstarejši zvezdnikov sin Sean postal agresivnejši, zato ga je varnostnik odrinil, takrat pa je Rod Stewart Dixona s pestjo udaril med rebra. Prerivanje se je nadaljevalo in kmalu je na prizorišče prišla policija. Roda in starejšega sina so aretirali in za kratek čas odpeljali v lokalni zapor. V olajševalno okoliščino so Stewartu šteli, da se je opravičil.Če bi prišlo do sojenja, bi obema grozila kazen do leto dni zapora ali pogojna kazen z dokaj visoko globo. Policijsko poročilo je kazalo na krivdo Stewartovih, zato bi se obsodbi težko izognila. Toda ker bi bilo sojenje sramotno za zvezdnika takšnega kova – avtorja nepozabnih hitov iz 70. let, kot sta, denimo, Sailing in Da Ya Think I'm Sexy –, so Stewartovi odvetniki uredili zunajsodno poravnavo. Z njo se je strinjal tudi Dixon, ki pa bo, kot je te dni sporočil njegov odvetnik, zahteval finančno nadomestilo.Kolikšno bo, ostaja neznanka, a glede na slavo in finančno stanje Roda Stewarta najbrž ne bo prav majhno. S sodno poravnavo se bosta zvezdnik in njegov sin tudi izognila vpisu v register kriminalnih dejanj ameriške zvezne države Florida. Silvestrska razposajenost ju bo stala nekaj deset tisočakov, drugače pa jo bosta odnesla brez praske – brez zapora in kriminalnega dosjeja.