Sloviti rocker osvaja Hrvaško, v objektiv ga ujel tudi naš bralec (FOTO)

Zgledno nosi masko

Po dalmatinskih otokih potuje s tretjo ženo.

Hrvaška obala te dni nedvomno pogreša zvezdniško zasedbo, ki julija in avgusta trumoma obiskuje dalmatinske bisere in z razkošnimi jahtami pluje med preštevilnimi otoki. Ti so letos vse prej kot natrpani s tujimi in vplivnimi gosti, a tu in tam se kakšen vztrajen in neustrašen le najde. Denimo eden največjih rockerjev zadnjih desetletij, ki z ženoin otroki potuje med Dubrovnikom in Trogirjem.Za izbiro destinacije je nedvomno zaslužna, dekle glasbenikovega sina, hokejskega zvezdnika, 25-letnega; njene korenine pa segajo prav k naši južni sosedi, kjer menda še vedno živita njena babica in dedek. Premožna druščina si je privoščila tudi dolg sprehod po čudovitih splitskih ulicah in Rivi, ogledali so si znamenito Dioklecijanovo palačo, kjer so odgovorno nosili zaščitne obrazne maske; te so le kratek čas varovale Stewarta pred radovednimi pogledi mimoidočih, ki so glasbenika kaj kmalu prepoznali in ga začeli mrzlično fotografirati.Rocker se zdaj mudi na Hvaru, kjer bo verjetno preživel nekaj dni, tako kakor prej v Dubrovniku, kjer je začel jadransko odisejado, in na Korčuli. Na Hvaru je družino peljal na razkošno kosilo v restavracijo Gariful, kjer je povsem očaral osebje, s postreženimi dobrotami pa je bil vidno zadovoljen, kot so se zaposleni pozneje pohvalili na instagramu.Rodu in Penny na krovu jahte delata družbo tudi sinovain, spomnimo, Lancasterjeva je Stewartova tretja žena, rocker pa ima iz prejšnjih zakonov in več razmerij skupaj osem otrok. Liam se je rodil v drugem zakonu z