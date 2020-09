Rockerju gre na bolje

Vsak dan eno uro preživim v bazenu in izvajam vaje, te mi res pomagajo.

71-letni, ki je januarja priznal, da se že eno leto bori z zahrbtno parkinsonovo boleznijo, ki prizadene predvsem gibanje in bolnika postopoma povsem onesposobi za samostojno življenje, je zdaj oboževalce razveselil z novico, da mu gre vsak dan bolje. »Vse skupaj je zelo počasno, a mislim, da se stanje izboljšuje. Vsak dan eno uro preživim v bazenu, kjer izvajam vaje, in te mi res pomagajo,« je dejal rocker. Čeprav o bolezni ne mara govoriti, pa je bil tokrat primoran komentirati svoje počutje, saj je na družabnih omrežjih veliko njegovih oboževalcev izrazilo zaskrbljenost nad njegovim videzom. Nedavno so ga paparaci namreč fotografirali, ko si je med hojo pomagal s palico, pogosto je moral tudi počiti in se nasloniti ob zid hiše. Prav tako je opustil zanj značilno črno barvo las in se raje odločil za naravni videz, posledica pa so sive zaplate, sicer povsem primerne za njegova leta. Da ni skrbi ter da mu gre resnično vsak dan bolje, je ljudi pomirila tudi njegova žena, s katero je nekdanji frontman skupine Black Sabbath poročen že dolgih 38 let. Tu in tam se sicer pojavijo govorice, da se par ločuje, leta 1989 jo je celo poskušal ubiti, a Osbournova kljub temu vztraja v zakonu in trdi, da je povsem srečna ter da je ekscentrični rocker ljubezen njenega življenja.