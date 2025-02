Rock legenda bo dobila svoj most

V Parizu bodo po ikoni rock'n'rolla Jimu Morrisonu poimenovali most za pešce v središču mesta, so v minulem tednu odločile mestne oblasti. Pevec, ki se je v francosko prestolnico preselil nekaj mesecev pred smrtjo julija 1971, je po besedah podžupanje in predlagateljice zamisli o poimenovanju Laurence Patrice Pariz »izbral za zadnji kraj navdiha«.

Most po pisanju francoske tiskovne agencije AFP prečka pristanišče za čolne Bassin de l'Arsenal v bližini Bastilje v središču prestolnice, le streljaj od boemske četrti Marais, kjer je frontman skupine The Doors nazadnje živel.

Most prečka pristanišče za čolne Bassin de l'Arsenal v bližini Bastilje. FOTO: Mbzt/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Skupina The Doors, ustanovljena v Los Angelesu, je bila ena najvplivnejših rock skupin poznih 60. in zgodnjih 70. let prejšnjega stoletja ter steber takratne protikulture. Med njihovimi uspešnicami so Riders on the Storm, Light My Fire in The End.

Izjemno karizmatičen

Jim Morrison je s svojo karizmo in odrskimi nastopi postal seks simbol, poznan pa je bil tudi po provokativnem vedenju, nedisciplini in zlorabi drog. Natančne okoliščine njegove smrti pri 27 letih so še vedno zavite v skrivnost, uradno pa naj bi umrl zaradi srčnega zastoja v kopalni kadi.

Njegov grob na pariškem pokopališču Père-Lachaise je pravi magnet za oboževalce. FOTO: Reuters

Francoski novinar Sam Bernett je sicer po pisanju AFP leta 2007 v svoji knjigi trdil, da so bližnji prijatelji in družina ponaredili uradno različico Morrisonove smrti, da bi ubranili njegov ugled. Po Bernettovih besedah je zvezdnik umrl zaradi prevelikega odmerka heroina na stranišču nočnega kluba Rock'n'Roll Circus, ki ga je tedaj upravljal Bernett.

Morrison je pokopan na pariškem pokopališču Père-Lachaise. Njegov grob je pravi magnet za njegove oboževalce, ki se mu prihajajo poklanjat v takem številu, da so morali okrog groba postaviti ograjo. V Parizu so sicer lani poimenovali ulico po še eni ikoni rock glasbe Davidu Bowieju, ki je umrl leta 2016 za rakom.